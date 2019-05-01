برجك ليوم الخميس 2 أيار/ مايو 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 2 أيار/ مايو 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 2 أيار/ مايو 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، يوم جيد في الصباح لكن يبدأ العمل بالضغط عليك ابتداء من الظهيرة، مزاجك قد يكون سيئًا في فترة ما بعد الظهر والمساء فاحذر من أخذ أي قرار مهم والأفضل أن تجلس بالبيت وتشاهد فلما وبالأخص مواليد 21 الى 26 أذار، انتبه لصحتك جيدًا.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، قد تحتل التجارة والبيع والشراء المرتبة الاولى في اهتماماتك لهذا اليوم، تشتري وتبيع لكن احذر عند توقيع العقود فهنالك احتمالية بأن يقوم الشخص الذي أمامك بالتلاعب بك، في فترة ما بعد الظهر والمساء العائلة قد تأخذ اهتمامك وقد يكون لديك بعض الالتزامات للقيام بها.

برجك ليوم الأربعاء 1 أيار/ مايو 2019

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، تصيبك الكآبة منذ الصباح الباكر، وتشعر بالملل من حياتك، وانك لم تفلح في عمل شيء يرضيك، ان هذا ليس صحيحا لكن الكآبة التي تعيش بها تجعلك تفكر بالنواحي السلبية، تشعر بالكسل وعدم الرغبة بالقيام بأي عمل وتزداد هذه الرغبة في فترة ما بعد الظهر .

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، إذا اردت التحدي، أو عمل أي شيء صعب فافعله اليوم لأن كل الأمور تصب في مصلحتك وفي خانتك وخاصة في مجال العمل، الأشخاص الذين حولك قد يحاولون عرقلتك بأي عمل تقوم به لكنك سوف تنجح بالنهاية، يوم به كثير من الأحداث والإنفعالات.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، إن الأيام الصعبة قد مرت، لكن قد تبقى الترددات لهذا اليوم وبالأخص في الصباح والظهيرة، لا شيء يعكر مزاجك لكنك لست بوضع جيد تحديد ما الخطأ عندك، اجعل اليوم يمر بسلام ولا تأخذ قرارا لأنه لن يكون بمصلحتك، قد يساورك الشك في أعز الاصدقاء عليك في ساعات المساء، لكنك اكيد سوف تكتشف أنك على خطأ.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، تبدأ نهارك نشيطاً وتريد أن تفعل كل شيء تقدر عليه لشعورك بأن اليوم هو فرصة للتقدم والنجاح، عليك بان لا تتعب نفسك كثيرًا وذلك لان مع دقات الساعة الخامسة مساء سوف يتغير مزاجك وتشعر بالتعب يأخذ منك قسطا كبيرًا، نهار جيد لكن نهايته غير محببة لديك وبالأخص لمواليد اب.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، تشتعل العاطفة بقلبك، وتشعر بالغيرة أكثر من أي يوم آخر تجاه من تحب، التملك وحب السيطرة يؤثران عليك هذا إلى حد كبير، استغل هذا اليوم لفعل الأمور الصعبة والتي تريد جهدًا لأن الحظ معك ويدعمك وبالأخص في فترة الصباح و الظهيرة.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، قد يكون اليوم هادئاً والأجواء حولك مطمئنة تشعر بأن عبء الأيام التي مضت قد مرت واليوم هو يوم النقاهة، يتحسن وضعك خلال كل ساعة تمر وتصل إلى أوجها في فترة المساء حيث تتلقى دعوة غير منتظرة تسر بها كما أن خبر جيد في الطريق إليك في وقت متاخر من هذا المساء مواليد 23 الى 28 تشرين الأول هم اأكثر المستفيدين من التغيير لهذا اليوم.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، ما تزال تشق الطريق باتجاه ما تريد، يوجد لديك عدة أهداف لفعلها هذا اليوم، لكن عليك بالاسراع لأن فترة النهار قد تعطيك الدعم والمساندة، هنالك الكثير من الأحداث التي تشهدها، في ساعات ما بعد الظهر تشهد مشاجرة أو تلاسن بالكلام بين شخصين لكن نصيحة لا تدخل بها لأنها لن تكون من مصلحتك.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، الأجواء جيدة لديك لكنك قد تبدأ نهارك بكسل جديد وعدم الرغبة في الخروج أو حتى النهوض من سريرك ، قد يصل مبلغ مالي لمواليد 14 إلى 19 كانون الأول أو يتعرضون لمصاريف جمة و بالأخص في فترة الظهيرة .

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، من المؤكد أنك اليوم في مزاج آخر وبعيد كل البعد عن العصبية والمزاجية، لكنك اليوم تحقق مكاسب وأرباحًا في مجال العمل والعاطفة، فالأمور إلى تحسن في هذه المجالات، قد يصلك خبر يحسن من معنوياتك في فترة الظهيرة. اأما المساء فهو جيد لاستغلاله برفقة من تحب وإعطائه بعض الاهتمام وخاصة مواليد 21 الى 26 كانون الثاني الأكثر عاطفة.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، اصبر فما بقي أقل مما مضى، فاليوم يعد هو آخر أيام الضغط والعصبية وبالأخص في فترة الصباح والظهيرة التي تعد آخر فترات العصبية والغم، لكن بعد الساعة الخامسة مساءًا سوف تبدأ تشعر بالتحسن ويخف الضغط تدريجيًا عليك وخاصة لمواليد اذار مع بقاء مواليد 15 الى 19 أذار تحت التوتر حتى صباح الغد.

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