برجك ليوم الخميس 25 نيسان/أبريل 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 25 نيسان/أبريل 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 25 نيسان/أبريل 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

ما تزال الأعمال في قمة أولوياتك لليوم الثاني على التوالي، فالضغوطات ما تزال مستمرة لكنك تشعر بنشاط كبير أثناء قيامك بها، لا تتوقع أن تذهب الى البيت مبكراً واعمل على إعادة برمجة مواعيدك خلال المساء كي تتناسب ووقت فراغك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

يوم متعب آخر لك ، فمنذ الصباح تشعر بتعب وعدم شعورك براحة، تقوم بأعمالك بدون شغف بل بكل ملل وكآبة، فقليل ما سيرى الآخرون ابتسامتك التي ستختفي وتحل محلها العصبية، المساء قد يكون أفضل بقليل من النهار، لكنك ستفضل الجلوس بالبيت على الخروج منه.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

أنت في طلة مميزة ودبلوماسيتك في أعلى مستوياتها لهذا اليوم فأنت تضغط على نفسك كي لا تكون صريحاً لأن وضعك اليوم مختلف وموجود بظروف تحكم عليك ذلك، وخاصة في فترة الظهيرة مما يجعل عملك يتقدم.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عليك بتهدئة سرعتك فالتركيز ضروري لك في فترتي الصباح والظهيرة لأن أموراً مهمة قد تحدث معك وبالأخص على المجال العملي. الحظ ما يزال يدعم مواليد 10 الى 20 تموز بكل قوة. في فترة المساء تمضي أجمل الأوقات مع من تحب.

الأسد 23 تموز - 22 آب

من المؤكد أنك لا تكف عن الدوران والتحرك من اتجاه لآخر لأنك لا تدري ماذا تفعل بهذا اليوم، فكثير من الأعمال حولك وبالمقابل الكثير من المشاكل تواجهك، احذر من اتخاذ أي قرار حتى ولو كان صغيراً لأنك متردد ومشوش، الراحة ضرورية لك في المساء للاستراحة من عناء هذا اليوم الطويل.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

أنت كثير الانشغال فما تكاد تنتهي من أمر معين حتى تدخل في موضوع آخر. لكنك تشعر بالسعادة مع كل هذا لأنك تبدع في إنجازاتك وتلاقي التقدير في أعين رؤسائك والمقربين منك، يوم إيجابي آخر فعليك استغلاله قبل مجيء يوم غد. المساء هادئ جداً لكنك تصمم على جعله أكثر صخباً.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

أنت تجلس على مكتبك ونائم، فالعمل ليس من اهتمامك وتريد الذهاب الى البيت للنوم. حاول إنهاء أعمالك قبل مجيء بعد الظهر لأنك قد تواجه بعض التعطيلات به وقد تنال بعض الانتقادات من رؤسائك. علاقتك العاطفية هي التي سوف تخفف عليك عناء هذا النهار لأنها جيدة وتفرحك وخاصة في المساء.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

هناك انتعاش حقيقي، فاليوم يدعمك أكثر من اليومين الماضيين ويزيد من إصرارك على ما تريد فعله فأنت المسيطر الوحيد على كل شيء حولك وتكسر كل الحواجز لأخذ ما تريد، يوم إيجابي جدا وخاصة لمن كان من مواليد 8 الى 16 تشرين الثاني.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

يوم ضاغط بكل المعايير ، فحاول تهدئة نفسك ولا تنفعل عند كل صغيرة وكبيرة تمر عليك، وخاصة أن وقت الظهيرة سوف يكون مليئاً بالأعمال والمشاكل التي قد لا تجد لها حلا أحياناً. الصحة أيضا مهمة لتأخذ بالك منها.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

أمورك كما يرام يا جدي حتى إن الهدوء قد يكون مزعجاً بالنسبة لك في فترتي الصباح والظهيرة لقلة الأحداث التي قد تجري حولك، لكن لا تستعجل الأمور لأنه في فترة ما بعد الظهر سوف تكثر الأحداث مرة واحدة وتجعلك لا تدري ماذا تفعل. في المساء أمر عائلي طارئ قد يحدث يجعلك تلغي جميع مواعيدك المرتبة، وبالأخص مواليد 11 الى 19 كانون الثاني.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

الانفعالات قد تخونك اليوم وتجعلك في موقع النادم على كل كلمة فعلتها وكل تصرف قمت به، فأنت متهور جداً في تصرفاتك ولا تفكر أبداً بما تفعل، احذر من أن تدخل في نقاش قد يخسرك بعض النقاط في العمل في فترة ما بعد الظهر.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

يوم فعال لكل مواليد الحوت الذي يعيشون نجاحاً مبهراً ويحصدون تقدماً ملموساً، الأمور تجري جميعها لصالحك ولا يقف أي شيء بطريقك ليعطل عليك. تسير الأمور بسهولة لكن عليك التساهل بقراراتك ولا تجعل الآخرين يكرهون تصرفاتك.

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