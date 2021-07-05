برج الثور هو البرج الثاني في ترتيب الأبراج الفلكية، ولبرج الثور العديد من الخصائص المختلفة، أما برج الثور والجنس فيلمك ميزات مختلفة عن باقي الأبراج الـ 11، وسنخصص هذا المقال للحديث عن بعض الأمور أبرزها:

صفات رجل الثور في العلاقة الحميمة

مولود برج الثور

أكثر الأبراج توافقًا مع برج الثور في العلاقة الحميمة

رجل برج الثور والجنس

برج الثور والحب والجنس

رجل برج الثور في الحب والجنس

صفات برج الثور والجنس

برج الثور والجنس بالتفصيل

برج الثور والجنس للنساء

مواصفات امراة برج الثور والجنس

صفات رجل الثور في العلاقة الحميمة:

مواليد برج الثور يمارس الجنس بكثرة و يحبون الرومانسية فى السرير والعنف أحياناً، لا يبحث عن أوضاع مركبة ومعقدة يمارس بها الجنس ويرتاح إلى الأوضاع التي تستمر طويلاً، لذلك الوضع العادي حيث تستلقي المرأة على ظهرها والرجل مستلقي فوقها هو أفضل الأوضاع المناسبة لممارسة الجنس لبرج الثور.



مولود برج الثور

مولود برج الثور يستطيع تكوين علاقات

مولود برج الثور يستطيع تخطي بعض المشاكل التي يواجهها في العلاقات

مولود برج الثور يبذل جهد كبير لإنجاح علاقته ويفعل كل ما يمكن ان يفعله

أكثر الأبراج توافقًا مع برج الثور في العلاقة الحميمة

السرطان :

السرطان من الشركاء المثالين في العلاقات الجنسية مع الثور لأنهم في إحتياج للعاطفة والحب المحرك الأساسي لإثارتهم الجنسية وتوافقهم جنسياً يأتي من خلال أداء الثور المليء بالحنان واللطف في السرير ويفضلون الأوضاع التي تسمح بالتعبير عن حبهم لبعض أثناء الممارسة الجنسية بينهما والتي تجعلها أكثر حرارة.

العذراء:

العذراء برج ترابي مثل الثور وشهواني للغاية ويستطيع الثور أن يشبعه من كل النواحي العاطفية والجنسية، لأنه متعطش للإثارة وحار ولا يمل من ممارسة الجنس وهو ما يرضي العذراء والثور فى السرير للغاية.

العقرب :

من الأبراج ذات الجاذبية الجنسية والذي يسهل عليه اجتذاب الثور بسبب اغوائه الجنسي وهو ما يجعلها علاقة رائعة فى السرير ولكن خارج السرير يكون الوضع مأساوي بعض الشئ بسبب ثبات وجمود الثور و عدم وضوح العقرب حيث أن العقرب يتعامل مع العلاقات العاطفية والجنسية كفريسة وصياد وهو ما لا يرضي الثور بأى حال من الأحوال.

رجل برج الثور والجنس

رجل برج الثور يملك ثقة كبيرة في نفسه وبالرغم من انه يعرف انه شخص غير رومانسي إلا انه يحاول تعويض هذا الأمر في العلاقة الجنسية

رجل برج الثور يعامل شريكته بحنان ولطف

رجل برج الثور لا يحب الخيانة الجنسية

رجل برج الثور من المستحيل أن يمارس علاقة جنسية مع امرأتين في نفس الفترة الزمنية

رجل برج الثور يقع في الحب من النظرة الأولى

رجل برج الثور صاحب علاقات جنسية وعاطفية طويلة

رجل برج الثور يحتاج للإشارة الأولى من أجل بدء خطوته في العلاقة الجنسية





برج الثور والحب والجنس:

قد يلجأ برج الثور للجنس العنيف في بعض الأحيان في محاولة منه لتعويض الرومانسية

يعتبر رجل برج الثور تقليدي في العلاقة الجنسية

رجل برج الثور في الحب والجنس

شديد الثقة بنفسه يعلم أنه غير رومانسي ولكن يعوض ذلك فى العلاقة الجنسية فا يعامل شريكتة بحنان ولطف، لا يحب الخيانة الجنسية ولا يمارس الجنس مع امرأتين في نفس الوقت، شغوف وغيور، يقع فى الحب من أول نظرة ولكن يدخل العلاقات بشكل عملي لذلك هو معمر فى العلاقات العاطفية والجنسية، يحتاج أشارات جنسية وعاطفية ويقوم بخطوته الأولى، يحب التملك للغاية ويصعب التعامل معه في هذه المنطقة، ولكن على جانب أخر يمتع شريكته جداً ويبذل الوقت والمجهود ويجعلها تشعر بالسعادة والراحة، إذا كنتِ في علاقة مع رجل الثور حافظي عليها فهو حريص على إسعادك طوال الوقت ولكن تجنبي شعوره بالغير قدر الإمكان .

صفات برج الثور والجنس

يتميز برج الثور بالصلابة

برج الثور وفي في الحب

يمنح برج الثور عواطفه الوقت الكافي لكي تنضج

يقع برج الثور في الحب من النظرة الأولى

برج الثور ومبدع وصاحب خيال واسع

برج الثور والجنس بالتفصيل

يخطط برج الثور جيدًا لعلاقته ولا يتسرع فيها

يمنح مشاعره الوقت الكافي لكي يعيش قصة حب مشتغلة

شريك رومانسي وعطوف ومخلص

لا يتنازل برج الثور عن حبيبته تحت اي ظرف

لا يمكن لبرج الثور الاستغناء عن الجنس

الجنس بالنسبة لبرج الثور من الأمور المهمة في العلاقة العاطفية



برج الثور والجنس للنساء

أنثى برج الثور عقلانية وتتعامل مع كل الامور بحكمة

تسعى انثى برج الثور إلا الاستقرار في الحب

ترفض انثى برج الثور الأشخاص الذين لا يعرفون معنى الحب

تبحث انثى برج الثور عن شريك مناسب

يعجبها الرجل الذي يهتم بتفاصيل حياتها

تحب انثى برج الثور الاعتماد على الرجل في حياتها

مواصفات امراة برج الثور والجنس



شهوانية للغاية لا تمل من ممارسة الجنس ولو بشكل يومي، إذا أحبت تعطى بلا مقابل ولكنها سوف تتعب الرجل حتى يحصل عليها، فإنها لا تحب فكرة أنها سهلة المنال، عنيدة للغاية وهو ما يزيدها إثارة في الجنس إذا كنت تحب الألعاب، تفضل الرجل الحار الغليظ أحياناً وتحب أيضاً الرجل متعددة العلاقات وتحرص على اقتنائه لها لوحدها، فلا تقبل الشريكات الأخريات ولا تسامح في الخيانة، لذلك لو كنت رجل بارد جنسياً أو متعدد العلاقات فى نفس الوقت !



