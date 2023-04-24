برج الثور والحب

برج الثور يمتلك شخصية هادئة ومتزنة، ومسالم إلى أبعد الحدود وسعادته مبعثها هدوئه، يتمتع برج الثور بنظرة جذّابة في عينيه وإبتسامته، ويتمتّع بقوة التحمّل والصبر، يفكّر جيداً قبل التفوّه بأي كلمة.

من مميزات برج الثور أنه يختبر العالم من خلال حواسه، ويستطيع الوصول إلى الإستقرار التام في حياته، ولن يتوقف عند أي شيء للحصول على ما يريد، يتحلى بحس عالٍ من المسؤولية، ويحب أن يكون محاطاً على الدوام بالأشياء الجذّابة والتي تسعده.

برج الثور هو من الأبراج الترابية يتوافق مع برج الجدي، وبرج العقرب، وبرج العذراء، ولا يتوافق مع برج القوس، برج الجوزاء، وبرج الحمل.

برج الثور في الحب المرأة

تخشى من كشف مشاعرها مباشرة، لذا هي تعمد للمراوغة والإخفاء، لكنها بمجرد أن تعترف بحبها ستغرق حتى أذنيها في حالة العشق.

لا تفضّل الرجل الخجول والمتحفّظ كثيراً.

امرأة برج الثور لا تحب أن تعاملها كما لو كانت قليلة الخبرة في الحب أو ساذجة، بل عليك التعامل معها بأسلوب هادئ،واثق، وأن تمنحها مساحتها الخاصة في التفكير والتصرف وأخذ القرار.

الحب لا يعطّل شخصية امرأة الثور ولا تفكيرها، بل يمنحها مزيداً من القوة والثبات.

تتعامل امرأة برج الثور مع شريكها بكل هدوء طالما لا يفعل أموراً تُغضبها وتُعكّر مزاجها.

امرأة برج الثور تمتلك شخصية لطيفة وحنونة ومن السهل على شريكها إرضائها في حال أغضبها بالقليل من الورود والشوكولاتة ومشاعر الحب.

تتمهل قبل دخولها إلى علاقة عاطفية وتأخذ الوقت الكافي في التعرّف على الشخص والتأكد من أنّه المُناسب لها وتفكر جيداً في سلبيات وإيجابيات العلاقة قبل أن تبدي التزامها بها، وللتأكّد من مشاعرها اتجاهه قبل أن تبوح بأي شيء.

برج الثور في الحب المرأة تتخلّى عن الكثير من الأمور بحياتها تقدم التضحيات بمقابل أن تكون مع من تحبه وتبقى بجانبه طول العمر.

امرأة برج الثور لا تتسرع في منح الثقة لشريك حياتها ولا تمنحه كل عواطفها ومشاعرها قبل التأكد من أنّه يستحقها.

تتوقع من شريك حياتها الاهتمام بها وأن يحبها كثيراً، وأن يُعاملها بلطف ويُقدّم لها الهدايا الصغيرة والتي تحتوي على ما يسعدها.

تتملكها مشاعر الغيرة على شريك حياتها عند وجود سبب كبير ومنطقي يجعلها تشعر بذلك.

تفضل أن يترك لها القرار في تحديد وضع العلاقة العاطفية مع شريكها.

تمنح شريكها الأولوية في علاقتهم وتضع رغباته قبل رغباتها.

تفعل ما بوسعها حتى تجعل شريك حياتها مبسوط ومرتاحاً وتعتني به جيداً.

تُخفي الأمور المهمة في حياتها ولا تشاركها مع شريك حياتها في بداية العلاقة، وتفضّل الانتظار حتى تشعر بالأمان معه قبل الانفتاح عليه.

تحب الالتزام في العلاقات العاطفية طويلة المدى، ولكن يجب على شريكها احترام حدودها وعدم محاولة التعدّي عليها حتى تبقى بجانبه.

تمتلك المرأة من برج الثور روح مرحة تؤثر بشكل إيجابي على علاقتها العاطفية بحيث تكون ممتعة وممتلئة بالمرح والضحك.

تمتلك المرأة من برج الثور شخصية رومانسية وترغب من شريكها الاهتمام بمشاعرها والإحساس بها.

تُفضل المرأة من برج الثور التواجد مع شريك يُشاركها بالجرأة والمرح.

برج الثور في العلاقة الحميمة

برج الثور في العلاقة الحميمة يفضل الوضع التقليدي، أنثى برج الثور تفضل أن تكون مستلقية على ظهرها، الأمر الذي يفضله رجل برج الثور أيضا فهو يحب أن يكون المسيطر، برج الثور لا يأخذ المبادرة لممارسة العلاقة الحميمة إذ يفضل أن يقوم الشريك بذلك، مواليد برج الثور يمارس الجنس بكثرة ويحبون الرومانسية فى السرير والعنف في بعض الأحيان.

اكثر ما يستفز رجل الثور؟

اكثر ما يستفز رجل الثور هو أن لا تكوني متاحة له دائمًا، رجل برج الثور يقدر التحدي، مثله مثل الكثير من الأبراج الأخرى، واجعليه يبذل جهدًا ليكون جزءًا من جدولك المشغول، وركزي على اهتماماتك وحاولي أن تستمري في إعداد الخطط بدونه، وبينما أنتِ مشغولة، ابذلي ما في وسعك ألا تراسليه.

نقاط ضعف رجل برج الثور

نقاط ضعف رجل برج الثور انه يملك شخصية متمردة وعنيدة جداً ويرفض قبول ما لا يعجبه.

من نقاط ضعف رجل برج الثور أنه لا يسامح من خانه وتلاعب به.

رجل برج الثور يعتبر من أكثر الأبراج غيرة ولا يقبل مشاركته مع أحد.﻿

يصعب على رجل برج الثور مقاومة حبه للأشياء الجميلة والتي تسعده، فهو لا يتردد بشراء الأمور ﻿﻿التي تعجبه حتى لو كان لا يملك الكثير من الأموال.﻿﻿

يخاف رجل برج الثور من الفشل وحتى انه لا يرضى بعدم الوصول إلى المراتب التي يطمح إليها.

كلمات يحبها رجل الثور

أنا معجبة بطموحك وإنجازاتك

أقدر ما تفعله من أجلي

أنت تملك ذوق رائع وجميل

أنت شخص ناضج ومسؤول

أنا اعتمد عليك كثيراً

أنا أحب أن أطبخ لك

برج الجدي والحب

برج الحمل والحب