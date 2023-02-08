برج الحمل من الأبراج التي تحب الاستقلالية وتكره التقييد، ويتميز مولود برج الحمل أنه من الشخصيات الجذابة والقوية، ويتسم بعاطفته المشتعلة، وهو من الأبراج العاشقة المتيمة سريعة في اتخاذ قرارته، ويتعامل مع الآخرين بوفاء وصدق لكنه فضولي لدرجة كبيرة، ونقدم في هذا المقال برج الحمل والحب:

برج الحمل والحب

برج الحمل من الشخصيات التي تحاول دائماً على الدوام لإسعاد الأشخاص المحيطين به، وهو من الأبراج الغير محبة للدراما بطبعه، وإذا التزم برج الحمل بعلاقة حب يستمر لفترة طويلة، ويظل بجانبه طالما الطرف الآخر يمنحه حبه وثقته وإحترامه.

برج الحمل في الحب يحترم خصوصيات شريك حياته ولا يتعدّى عليها، ويعطي الشريك المساحة التي يرغب بها للشّعور بالرّاحة في العلاقة العاطفية، ويتنازل ويعتذرحتى لو لم يكن على خطأ ويشعره بالتواضع حتى في ذروة كبريائه.

صفات برج الحمل الرجل في الحب

مولود برج الحمل من الشخصيات التي تحب العشق لكنه يخفي أنه واقع في الحب لأنه خجول ولا يعبر عن مشاعره ويمكن للمرأة أن تعرف ما إذا كان يحبها أم لا من نظرات عينيه أو إذا لاحظت أنه يبتسم كلما رآها.

رجل برج الحمل لا يبادر في الحب ولا يستطيع برج الحمل التعبير عن حبه بسبب خوفه من أن يرفضه الطرف الآخر.

إذا أحب برج الحمل يوافق على كل ما يقوله الطرف الآخر، يعشق بجنون ولا يختلف مع الشخص الذي يحبه ويفعل أي شيء ليجعل حبيبته أسعد امرأة في العالم.

رجل برج الحمل صريح وواقعي وهو يجعل من يحبه في قائمة أولوياته ويبذل أقصى جهده في العلاقة لدرجة أنه إذا أراد تناول العشاء مع شريكه العاطفي فإنه يسرع في الذهاب إليه لأن ذلك يجعله سعيداً.

رجل برج الحمل يبذل الجهد لإثارة إعجاب الحبيب وهو إنسان نبيل ويسعى كي تحبه وتعشقه المرأة التي تحبها.

رجل برج الحمل يعبر عن حبه بطرق رائعة بحركات لطيفة.

رجل برج الحمل يحمي من يحبه وفي للشخص الذي يحبه ويتحمل الكثير من المسؤوليات ويسعى دائماً لإبعاد شريكه العاطفي عن كل الأشياء السيئة في العالم وإذا لاحظ أن شخص ما يزعج شريكه فإنه لا يتركه ويسعى دائماً أن لا يقع شريكه في طريق الأذى.

يدلل رجل برج الحمل الشخص الذي يحبه ويأخذه إلى أفضل الأماكن ويفعل أي شيء لإسعاده.

يشارك شريكه تفاصيل حياته بكل تفاصيلها وهو هادىء وخجول.

يشارك رجل برج الحمل المرأة التي يعشقها في كل جانب من جوانب حياته فهو يعتبرها صديقته.

رجل برج الحمل صادق ومنفتح وهو على استعداد لقبول رأي شريكه العاطفي ويطلب رأي شريكته في كل شيء.

صفات برج الحمل المرأة في الحب

المرأة من برج الحمل تختار شريكها العاطفي بعناية وإذا وقعت في الحب لا يجب على الشريك أن يستغرب أو يتفاجأ بدعوتها له على مطعم أو القيام بنشاط مفعم بالحيوية والخروج في الهواء الطلق.

لا تحب البقاء في المنزل لفترات طويلة وتكره أن تكون مقيدة

المرأة من برج الحمل تتمسك بالشخص الذي تحبه، أما في حال لم تنال إعجاب الشريك وإذا لم يُظهر اهتماماً تجاهها فإنه تتركه وترحل.

تجامل الشريك العاطفي وتتحدث عنه أمام أي شخص تقابله وتخبره دائماً عن مشاعرها تجاهه.

المرأة من برج الحمل صريحة وصادقة في مشاعرها.

تسمح المرأة من برج الحمل لشريك حياتها أن يتولى المسؤولية لأنها تفقد صبرها بسرعة وتقدر وجهة نظره.

صفات برج الحمل

سرعة الغضب وسرعة الهدوء ويمتلك برج الحمل قدرة كبيرة على مسامحة الآخرين.

يحب سماع عبارات الحب والإطراء والمدح باستمرار.

يتمتع قوة الشخصية والشجاعة لذا لا يعتمد على الحيل للوصول إلى أهدافه.

من صفات برج الحمل الاجتهاد والنشاط.

برج الحمل يتميز بالمثابرة من أجل تحقيق طموحاته في الحياة.

محب للمغامرات الجريئة ويمتلك رغبة كبيرة في التغيير.

يتميز برج الحمل بطيبة قلبه، وعند شعوره بالراحة والسعادة يبتسم من قلبه.

يحب الاستماع للأغاني الهادئة وأحياناً يرغب بسماع الموسيقى الصاخبة.

من صفات برج الحمل الإصرار على تحقيق الانتصارات والنجاح وعشق التحدي.

يقف مع الأشخاص المقربين له عند تعرّضهم للظلم ويدافع عنهم بكل قوته.

يرغب في تحقيق العدالة في كل شيء ويكره الظلم.

يحب الصراحة والصدق مما يجعل كل من ينتمي إلى هذا البرج محببًا عند الآخرين وجعله شخص قيادي ناجح.

ثقة كبيرة في النفس ويمتلك قدرة عالية في محاورة الآخرين.

يتمتع ببراءة الأطفال كما أنه عفوي وتلقائي الأمر الذي يعرضه لانتقادات من الأشخاص الآخرين.

عيوب برج الحمل

يعادي كل من يخالفه أو يقف ضده، ويعد أيضًا من الشخصيات التي تتميز بتقلب المزاج وعدم الصبر على الآخرين.

لا يحب أن يزعجه أحد ولا يرتاح إلا إذا باح لغيره عما يجول في تفكيره فهو من الأشخاص الذين لا يتحملون كتمان ما بداخلهم.

يفكّر بعمق في كل ما يدور من حوله الأمر الذي يزعجه ويزعج الآخرين.

لا يعير الأمور المهمة للآخرين والخارجة عن نطاق أولوياته أي اهتمام.

يعتبر من الأشخاص الديكتاتورين فهو متزمت في بعض قراراته.

شخص لا يتحمل أن يتعرض المقربين إليه للمرض، وإذا أصابه المرض يستسلم على خلاف الأبراج الأخرى.

من عيوب برج الحمل الاستهتار إذ لا يلتزم بأداء المهام والواجبات المنزلية الموكلة إليه.

يعتبر من الشخصيات المتهورة المتسرعة الأمر الذي يجله يتخذ قرارات خاطئة وسريعة يندم عليها لاحقًا.

لا يستطيع إخفاء شعوره بالضيق عمن حوله خاصةً إذا تعرض للأذى أو الإحراج.

في كثير من الأحيان يتحدث مع الآخرين بنبرة صوت عالية.

شخصيته عاطفية وحساسة لذا فإنه كثير الانفعال.

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