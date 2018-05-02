كل ما تريد معرفته عن "برج الثور"

تتشكل الأبراج الفلكية من اثني عشر برجاً فلكيّاً، ويحتل برج الثور الترتيب الثاني بين الأبراج، وإن مواليد يوم 20 أبريل إلى 20 مايو من أصحاب هذا البرج، وهو برج ترابي، وحجر الحظ الخاص به هو الزمرد، والكوكب المؤثر فيه هو الزهرة، واللون المفضل لدى أصحاب برج الثور هو الزهري، بالإضافة إلى أنّ رمزه الصيني هو الأفعى، وتعتبر الطبيعة والأماكن المريحة هي البيئة المفضلة لأصحاب برج الثور، وسنتعرف في هذا المقال على عيوب برج الثور.

مواليد برج الثور هم مواليد الفترة من 20 إبريل إلى 20 مايو، وهو البرج الثاني من حيث ترتيب الأبراج الفلكية، وهو أحد الأبراج الفلكية وهو من الأبراج الترابية، حيث يوجد 4 تصنيفات للأبراج الفلكية فهناك الأبراج المائيّة، والناريّة، الهوائيّة، والترابية، ولكل منّا أصدقاء أو أقارب أو معارف من برج الثور، لذلك دعونا أعزائي القراء نتعرف معاً في هذه المقالة على شخصية برج الثور.

يحبّ مواليد برج الثور الخروج في وقت النهار، فهم يفضّلون الشمس كما أنهم حساسون، ويتميّزون أيضاً بشخصية صلبة عنيدة وهذه الشخصية تعكس رغبة مواليد الثور في الوصول إلى أهدافهم بطريقة مختلفة عن الآخرين، ولا يحب مواليد برج الثور الكسب المادي ويهمهم النتيجة النهائية ومعرفة فيما إذا ربحوا أو لم يربحوا، بالإضافة إلى تميزهم بحب المعرفة والفضول وبالتالي يمكن الاعتماد على مواليد الثور في مختلف المواقف.

يتميّز مواليد برج الثور أيضاً بتحفظهم فهم لا يميلون إلى المخاطرة والمغامرة بشؤون الحياة المختلفة كما أنّهم يفضلون التمتع بأشياء مختلفة بمفردهم بعيدا عن وجودهم بالجماعة فهم يفضلون الوحدة عن كونهم وسط جماعة من الناس، وهم أصدقاء مخلصون وصداقتهم أبدية وكلمة الاستقرار هي كلمة رئيسية في حياة مواليد الثور، ويفضلون التريث والتفكير الدقيق وعدم التسرع في اتّخاذ القرارات والأمور في حياته، كما ويتميّز مواليد برج الثور بصعوبة تغيير شخصيته او تغيير مزاجه مع تغير المواسم على عكس بقية الأبراج فهو يتميز بصلابته وقدرته على استثمار وقته بشيء مفيد.

امرأة برج الثور من الناحية الجنسية

شهوانية للغاية لا تمل من ممارسة الجنس ولو بشكل يومي، إذا أحبت تعطى بلا مقابل ولكنها سوف تتعب الرجل حتى يحصل عليها، فإنها لا تحب فكرة أنها سهلة المنال، عنيدة للغاية وهو ما يزيدها إثارة في الجنس إذا كنت تحب الألعاب، تفضل الرجل الحار الغليظ أحياناً وتحب أيضاً الرجل متعددة العلاقات وتحرص على اقتنائه لها لوحدها، فلا تقبل الشريكات الأخريات ولا تسامح في الخيانة، لذلك لو كنت رجل بارد جنسياً أو متعدد العلاقات فى نفس الوقت

رجل برج الثور من الناحية الجنسية

شديد الثقة بنفسه يعلم أنه غير رومانسي ولكن يعوض ذلك فى العلاقة الجنسية فا يعامل شريكتة بحنان ولطف، لا يحب الخيانة الجنسية ولا يمارس الجنس مع امرأتين في نفس الوقت، شغوف وغيور، يقع فى الحب من أول نظرة ولكن يدخل العلاقات بشكل عملي لذلك هو معمر فى العلاقات العاطفية والجنسية، يحتاج أشارات جنسية وعاطفية ويقوم بخطوته الأولى، يحب التملك للغاية ويصعب التعامل معه في هذه المنطقة، ولكن على جانب أخر يمتع شريكته جداً ويبذل الوقت والمجهود ويجعلها تشعر بالسعادة والراحة، إذا كنتِ في علاقة مع رجل الثور حافظي عليها فهو حريص على إسعادك طوال الوقت ولكن تجنبي شعوره بالغير قدر الإمكان .

الأوضاع المفضلة لبرج الثور

مواليد برج الثور يمارس الجنس بكثرة و يحبون الرومانسية فى السرير والعنف أحياناً، لا يبحث عن أوضاع مركبة ومعقدة يمارس بها الجنس ويرتاح إلى الأوضاع التي تستمر طويلاً، لذلك الوضع العادي حيث تستلقي المرأة على ظهرها والرجل مستلقي فوقها هو أفضل الأوضاع المناسبة لممارسة الجنس لبرج الثور.

الأبراج الملائمة جنسياً مع برج الثور

السرطان: السرطان من الشركاء المثالين في العلاقات الجنسية مع الثور لأنهم في إحتياج للعاطفة والحب المحرك الأساسي لإثارتهم الجنسية وتوافقهم جنسياً يأتي من خلال أداء الثور المليء بالحنان واللطف في السرير ويفضلون الأوضاع التي تسمح بالتعبير عن حبهم لبعض أثناء الممارسة الجنسية بينهما والتي تجعلها أكثر حرارة.

العذراء: العذراء برج ترابي مثل الثور وشهواني للغاية ويستطيع الثور أن يشبعه من كل النواحي العاطفية والجنسية، لأنه متعطش للإثارة وحار ولا يمل من ممارسة الجنس وهو ما يرضي العذراء والثور فى السرير للغاية.

العقرب: من الأبراج ذات الجاذبية الجنسية والذي يسهل عليه اجتذاب الثور بسبب اغوائه الجنسي وهو ما يجعلها علاقة رائعة فى السرير ولكن خارج السرير يكون الوضع مأساوي بعض الشئ بسبب ثبات وجمود الثور و عدم وضوح العقرب حيث أن العقرب يتعامل مع العلاقات العاطفية والجنسية كفريسة وصياد وهو ما لا يرضي الثور بأى حال من الأحوال.

هناك العديد من العيوب لمواليد برج الثور، نذكر منها الآتي:

العناد: فهو لا يفضل أن يملي عليه أحد ما يفعل، أو يعارضه بأي شيء، بالإضافة إلى أنّه يصبح عصبيّاً بشكل كبير في حال وصفه أحد بالغباء، ويكره أن يقول له أحد إنّه مخطئ.

شكاك: يعتبر صاحب برج الثور من الأشخاص الشكاكين بشكل كبير لما يدور حوله من أحداث، بالإضافة إلى أنه يشك بالناس حتى لو كانوا الأقرب إليه، ويشعر بشكل مستمر بالخوف من أن يُخدع، أو أن يتم جرحه واستغلاله.

حقود: في حالة تم الغدر به فإنه لا يسامح ولا ينسى بسهولة. مادي: يعتبر من الأشخاص المحبين للمال، والأشياء المادية بشكل كبيرة مما يعطيه صفة الجشع.

مشاغب: مشاغب بشكل كبير، فهو يحب أن يخلق المشاكل في كل مكان.

حب التملك: لديه حب التملك، بالإضافة إلى أنه شديد الغيرة والطمع.

كسول بشكل كبير: لديه كسل كبير في تأدية الأمور بمختلف أنواعها على الدوام.

فوضوي: يحتاج لشخص على الدوام لتنظيم والترتيب خلفه، وينظر إلى الآخرين نظرة حسد وحقد.

6 صفات تجعل مولود برج الثور يتربع على عرش الحب:

1. الاخلاص

لن تجد شخصا أكثر تكريسا أو اخلاصا في الحب مثل الثور. عندما يجدون شخص يسعد قلبهم، فإنهم يضحون بكل شيء في العالم من اجله. مولود الثور سيقف إلى جانبك بغض النظر عن أي شيء في الحياة، فهم لا يطيقون الخيانة. لن تضطري أبدا للقلق من مولود الثور فهو لن ينظر الى أي شخص اخر ما دمت في قلبه وعقله.

2. الغموض الجذاب

عندما تتحدث إلى برج الثور أول مرة، لن تكشف الكثير. الثور لديه هالة غامضة جدا. قد يبدو فظا ولكنه لا يتصرف بذلك لأنه متعجرف بل لأنه تعرض للأذى كثيرا من الآخرين، ولذلك فهو يحافظ على مسافة بينه وبين الآخرين. الثور لديها الكثير ليقوله كما ان لديه روحا اصيلة جدا، ولكن عليك أن تنتظر بصبر حتى يسمح لك بالتعرف عليه او تعطيه سببا للثقة بك.

3. الاخلاقيات العالية

قد يبدو مولود الثور جادا في العمل، ولكن تكريسها لهذا الغرض يعني انه يحمل هذه الميز إلى جوانب أخرى من حياته أيضا. الثور سيعطي كل طاقته في الحياة، سواء كان ذلك الوظائف أو العلاقات أو الأصدقاء أو الأسرة أو العبادة.

4. العناد

قد تتساءل كيف يجعلهم هذا محبين، ولكن اسمعنا اولا. غالبا ما يترافق العناد مع العاطفة القوية. فكر في موقف تعرضت له ولكنك قاومت واصررت على قرارك، لقد شعرت بأنك على حق، وهذا هو مولود الثور عنيد في الحب، عاطفي ومخلص ويقف الى جانب حبيبه مهما كلفه ذلك الامر.

5. تحقيق الاهداف

الثور، أكثر من أي برج أخر تقريبا، يحتاج إلى النمو المستمر في حياته من أجل أن يشعر بالارتياح. فهو بحاجة الى أهداف، واتجاه، وغرض. ونادرا ما يهيم على وجه بلا هدف؛ بل يحب ان يضع جائزة امام عينيه ويبدأ بالسعي إليها. لذلك اذا كنت حلمه او هدفه فهو لن يتخلى عنك بسهولة.

6. الرومانسية المترفة

على الرغم من أن "الثور" يبدو بسيطا وحرفيا في معظم الأوقات، إلا أن لديه أيضا جانبا حلوا ورومانسيا يمكن إخراجه بسهولة. يحب الثور الأشياء الجميلة في الحياة، ويحب ان يدللك بالترف، أيضا. كرمهم يأتي من القلب ويجعلهم الأكثر قوة بين الأبراج.

8 أشياء يحبها رجل الثور في المرأة



1- يعد أصحاب برج الثور من أكثر الأشخاص عاطفية ورومانسية ، بالإضافة إلى ذلك يميلون إلى حب تملك الأشياء ، ويستمتع بالملذات الجسدية، فهو يعطي حواسه اهتماماً كبيراً .

2- حينما يشعر بالحب يسعى فوراً إلى إقامة علاقة دائمة عن طريق الزواج ، لا يعتبر من المتقلبين مزاجياً في الحب ، فإذا أحب يحب بصدق ، ولكنه يسعى لتملك من يحبه ، غيور الطباع على محبوبته .

3- يسعى إلى البحث عن إمرأة تقدر قيمة الأموال وتقدر قيمة ما يعطيها من اهتمام وحب وأشياء مادية من هدايا مثلاً، وبالتالي يحب من تبادله الشعور أيضاً.

4- يشع رجل الثور جاذبية وبهاءً ، حساس وشهواني بطبيعته ، تمتاز حاسة اللمس لديه بالحساسية المفرطة ، ويعشق الموسيقى لما تثيره الموسيقى من عواطف وتعمل على نقله بمخيلته وروحه إلى عالم آخر ، عالم مليء بالحب والرومانسية ، لا يطلب رجل الثور من المرأة (محبوبته، أو زوجته ، او خطيبته ) سوى الاهتمام بنفسها والاعتناء التام به ، و أن تسعى لأن تكون مخلصة معه و تهبه كل ما تملك.

5- الرجل الثور يحب الطعام كثيراً ، فلذلك على المرأة الذكية أن تهتم من ناحية الطعام لرجلها الثور ، فأقرب الطرق لإسعاده و أبسطها هي معدته .

6- يستغرق الرجل الثور وقتاً طويلاً للبحث عن شريكة حياته و اختيارها و يحرص على أن تكون من نصيبه في النهاية ، يسعى محاولاً بكافة الطرق إلى جعلها تتجاوب معه .

7- أسلوب الرجل الثور فظ أحياناً ، فعلى المرأة ان تتحمل فظاظته أحياناً ، كما أن على المرأة ان تحرص على عدم لفت انتباه الآخرين نحوها وتحرص على عدم تحرر أفعالها أمام الآخرين والأصدقاء ، و إلا يعمل رجل الثور على إيلام المرأة بصفعة قوية لن تنساها طيلة حياتها.

8- من صفات الرجل الثور أيضاً ، عند غضبه لا يعرف التسامح أبداً ويتحول من شخص هادئ إلى ثور هائج ، على المرأة التي تعلقت بالرجل الثور أن لا تحاول خيانته أبداً ، لأن الرجل الثور على الرغم من رزانته و تماسكه في شخصيته ، وإخلاصه في حبه إلا أنه لا يعرف للتسامح طريقاً عند حدوث الخيانة مهما كانت الظروف .

قد يعجبك أيضاً:

6 صفات تجعل مولود برج الثور يتربع على عرش الحب