برج الجوزاء هو ثالث برج من الأبراج الإثنى عشر في دائرة البروج الفلكية، ويأتي برج الجوزاء في الفترة من 21 مايو إلى 21 يونيو من كل عام، ويتميز هذا البرج بالكثير من الصفات التي تختلف عن باقي الأبراج الأخرى، وفي هذا المقال نُقدم لك برج الجوزاء والحب.

برج الجوزاء والحب

يُعبر مواليد برج الجوزاء عن حبه عن طريق التواصل اللفظي والكلام، وهو على استعداد لقضاء الكثير من الوقت مع شريك حياته، بالإضافة إلى أن مولود برج الجوزاء مستعد أن يقضي فترات طويلة وحده حتى يأتي شريكه المناسب له، ويتصف برج الجوزاء بالذكاء القوي والنشاط والإثارة والتنوع، وهو مخلص ومُقدر للعلاقات والحب.

توافق برج الجوزاء مع باقي الأبراج

برج الجوزاء وبرج الحمل :هوائي ، وناري، علاقة غير منسجمة تتميز بالمزاجية والتقلب ، نسبة التوافق والنجاح 35 في المئة .

برج الجوزاء والثور :هوائي ، وترابي، علاقة متنافرة تتميز بالعناد وحب السيطرة، نسبة التوافق ولنجاح 35 في المئة.

برج الجوزاء وبرج الجوزاء :هوائي ، وهوائي علاقة ناجحة ومتوافقة على كافة الأصعدة ،نسبة التوافق والنجاح90 في المئة.

برج الجوزاء وبرج السرطان :هوائي ، ومائي، علاقة متوازنة ، تتميز بالحب والاحترام ، نسبة التوافق والنجاح 55 في المئة .

برج الجوزاء وبرج الأسد :هوائي، وناري، علاقة غير منسجمة تتميز بحب للسيطرة والاستقلالية من الشريكين، نسبة التوافق والنجاح 35 في المئة.

برج الجوزاء وبرج العذراء :هوائي، وترابي، علاقة متنافرة فيها التناقض بين أسلوب وتفكير الشريكين، تحتاج للابتعاد عن المزاجية، نسبة التوافق والنجاح 35 في المئة.

برج الجوزاء وبرج الميزان :هوائي ، وهوائي، علاقة جيدة ومتوافقة تتميز بالحب القوي والعشق الرائع ،نسبة التوافق والنجاح 90 في المئة.

برج الجوزاء وبرج العقرب :هوائي ، ومائي، علاقة متوازنة تتميز بذكاء وحكمة الشريكين ,نسبة التوافق والنجاح 55 في المئة.

برج الجوزاء وبرج القوس :هوائي ،وناري، علاقة غير منسجمة فيها التناقض في الأفكار والطموح ، نسبة التوافق والنجاح35 في المئة.

برج الجوزاء وبرج الجدي :هوائي ، وترابي علاقة متنافرة،فيها الغيرة الشديدة والشك، نسبة التوافق والنجاح 35 في المئة.

برج الجوزاء وبرج الدلو: هوائي ، وهوائي،علاقة جيدة ومتوافقة تتميز بالحب والرومانسية والعمل بجدية لنجاح الأسرة نسبة التوافق والنجاح 90 في المئة.

برج الجوزاء وبرج الحوت: هوائي ،ومائي، علاقة متوازنة ، تسودها الحب والاحترام والوفاء، نسبة التوافق والنجاح 55 في المئة.

صفات برج الجوزاء المرأة

حساسة

عاطفية

رومانسية.

مخلصة

صادقة.

شخصية اجتماعية.

محبة للموسيقى والقراءة والتنزه.

شخصية جذابة

ملفتة للأنظار.

تتمتع بشخصية مرحة.

جدية وواقعية.

دقيقة الملاحظة.

حادة الذكاء.

مبدعة

محبة للتحدي.

لديها قدرة كبيرة في إقناع الآخرين.

قادرة على حل المشاكل المعقدة.

نشيطة وجريئة.

قادرة على التكيف مع جميع الظروف.

صفات برج الجوزاء الرجل

مرح وحنون ورومانسي.

متردد ويتهرب من المسؤولية.

فضولي ومندفع.

مزاجي

ملول.

قادر على التكيف مع المحيط والظروف المختلفة.

ذكي

اجتماعي.

محب للاستطلاع والمعرفة وتعلم ما هو جديد.

شخصية متجددة

مبدع

يكره الروتين.

نقاط ضعف برج الجوزاء

عدم المسؤولية.

الفضول الزائد.

عدم التركيز

المزاجية.

الانفعالات

الاندفاع.

التردد.

عيوب برج الجوزاء

الازدواجية.

لا يهتم بالتفاصيل

يدخل في علاقات اجتماعية عديدة كونهم أشخاصاً اجتماعية.

يتجنبون تحمل المسؤولية

مشاهير برج الجوزاء