يتميّز مواليد برج الجوزاء بسرعة تفكيرهم، وبتأثرهم بكوكب عطارد

برج الجوزاء هو ثالث برج من الأبراج الإثنى عشر من دائرة البروج، أي قوس من دائرة مسار الشمس، ويقع في الجهة الشمالية للسماء، حيث تمرّ الشمس فيه من 21 مايو إلى 21 يونيو عند أواخر الربیع.

تشتهر شخصية مواليد برج الجوزاء بكونها شخصية ازدواجية ومتناقضة، حيث إنهم متجددون في كل لحظة، ولا يستقرون كثيراً في العديد من المواضيع، كما ويخلفون الوعود، ويملون سريعاً، ويتميزون أيضاً بذكائهم، حيث يفكرون بشكلٍ جيد في مختلف الأمور، بالإضافة إلى تميزهم بالأمور المنطقية والحسابية، ويعرفون بحسهم الفكاهي المحبب للمحيطين بهم، وبحساسيتهم العالية، كما أنهم يثقون بأنفسهم بشكلٍ يساعدهم على التغلب على أغلب متاعب الحياة، ولا بدّ من الإشارة إلى تمتعهم بشخصية مستقلة للغاية، حيث لا يتمّ إجبارهم على فعل أي شيء، كما أنهم بحاجة لتجربة العالم بطريقته الخاصة، ويعتبرون التغيير والحرية من الأساسيات المهمّة لهم.

طريقة تفكير مواليد برج الجوزاء

يتميّز مواليد برج الجوزاء بسرعة تفكيرهم، وبتأثرهم بكوكب عطارد، وهو الكوكب المسؤول عن الإدراك، والتفكير، والذكاء، كما أنهم يميلون بشكلٍ كبير للإلمام بالشكل العام لأي مشكلة، حيث لا يتعمقون كثيراً في التفاصيل، بالإضافة إلى اجتهادهم بالدراسة، إلا أنّهم قد يتسرعون في اتخاذ مواقفهم؛ لأن تفكيرهم يسبق الحدث، مما قد يوقعهم في المشاكل.

المهن المناسبة لمواليد برج الجوزاء

يناسب مواليد برج الجوزاء العديد من المهن الحرّة، والمهن التي تعتمد على العمليات التي تعتمد على الحسابات، والتفكير، كما أنّهم ينجذبون إلى الأعمال الفنية، كما قد يبرعون فيها.

برج الجوزاء والعمل

يميل مولود برج الجوزاء الى تفريق طاقته على العديد من المهام، حيث لا يستطيع التركيز على شيء واحد، الأمر الذي يدفعه لترك العديد من المشاريع غير المكتملة وراءه، وفي حال ركّز طاقاته في مكان واحد، سيستطيع إكمال مشروعه بإبداع ونجاح.

برج الجوزاء والمزاج

يتميّز مولود برج الجوزاء بقدرته على الاستجابة الفورية للحالات المختلفة، ولديه مزاج عصبي، وعواطف متضاربة باستمرار في عفوية منفعلة، ومن نقاط ضعفه سطحيته، حيث يحكم على الآخرين من خلال الطريقة التي يتعاملون بها معه، مما يكون له العديد من الانطباعات الخاطئة عن الناس، مما يوقعه في العديد من المشاكل، كما أنّه قد يعاني من الشعور بالنكد والإحباط، إلا أنه لا يظهره غير لأصدقائه وأسرته.

مميزات برج الجوزاء

من أهم مزايا برج الجوزاء الذكاء الفطري وحب الاستكشاف اللذان يدفعان مواليد هذا البرج إلى خوض المغامرات الممتعة بحثاً عن المعرفة، مما يمنحهم المزيد من المساحة لاستكشاف الناس والأماكن، كما أن حالة الانطلاق في الحياة التي يتمتع بها الجوزاء تضمن له أن يصبح محط اهتمام الجميع، خاصة خلال التجمعات، ويزداد اعتماد الجوزاء على ميزة الذكاء كلما اندمج أكثر في الحياة العملية.

كما أن تفضيل ترك القيادة والعمل بحرية أكبر يمنحه المزيد من النجاح والمساهمة الفاعلة في الأعمال التي يدخل فيها، وفي إطار الصداقة يمتلك الجوزاء عدداً كبيراً من الأصدقاء والمعارف الذين يفضلون صحبته بسبب خفة ظله والاهتمام بالتفاصيل الإنسانية وحسن خلقه، ويمكن أن يكون مولود الجوزاء أباً صالحاً شديد التعلق بالمنزل والأسرة إذا ما شعر بالأمان في الحياة والحب من قبل الشريك.

عيوب برج الجوزاء

يمكن اعتبار أبرز عيوب مواليد الجوزاء الانجراف وراء الرغبات والأهواء، فتكون كل القرارات سريعة الاتخاذ وسريعة التنفيذ، وفي حالة الفشل أو الدخول في مشاكل تعطل من سير الأمور يبدأ في التراجع بسرعة كبيرة، ولا يصر على استكمال ما بدأ، وينسحب هذا الأمر على العلاقات العاطفية أيضاً.

حقائق يجب أن تعرفها عن برج الجوزاء:

- الجوزاء يقول عما لا يعرفه بأنه لا يعرفه، صريح وصادق مع نفسه.

- لا يقبل الجوزاء بالتسويات ما لم يتمخض عنها تغييرات واضحة.

- لن يقول الجوزاء لك ما يغضبه أو يحزنه، ولكن سيكتفي بالقول: أنا لست غاضباً، بنبرة غاضبة.

- الجوزاء لا يخشى المخاطر، مستعد للقيام بأي شيء جديد.

- كذبات الجوزاء متينة السند متسلسلة الإيقاع وممتعة.

- الجوزاء لا يتحدث عن مشاعره الحقيقية، وفي الوقت غير المناسب يلمح لها.

- التلاعب مع الجوزاء يعني أنه سيركلك بعيداً.

- يدافع الجوزاء عمن يحبهم حتى إذا أخطأوا في حقه، وينسى أخطاءهم.

- الجوزاء يشخص مشاكل الآخرين أكثر من تلخيصهم هم لها.

- ليس من السهل عليك أن تنسى صديقك الجوزاء.

- الجوزاء غالباً لطيف، إن لم يكن دائماً.

- الجوزاء لا يطلب منك مقابلاً لمحبته لك.

- الجوزاء لا يبخل أبداً بتقديم آراءه.

- الوقت المناسب لكل شيء عند الجوزاء هو "الآن".

- الجوزاء يلبي أكثر من واجبه.

- الجوزاء ليس خبيثاً، ولكنه يعرف كيف يتعامل مع الخبثاء.

- الجوزاء صديق كبير وصديق صغير، صديق عندما يكون المهد، أو على حافة قبره.

- الجوزاء يمكن أن يتدبر الأمر حتى لو كان الأشخاص من حوله غير معروفين جيداً.

- الجوزاء يتخذ القرارات تبعاً للاحتيجات الحقيقية الآنية.

- لا يمكن أبداً استغباء الجوزاء.

- الجوزاء لا يسمح لك بأن تتناول من طعامه.

- الجوزاء يضحك مع نفسه في الغرفة.

- صديقك الجوزاء معك في كل مكان.

- الجوزاء دائماً يستخرج من قلب الحزن نكتة.

- الجوزاء يسمع الآخرين فقط لواجب السمع.

- الجوزاء يتظاهر بأنه لم يلمحك فهو مستعجل دائماً.

- الجوزاء عندما يسلم عليك يسأل عنك وعن أهلك وعشيرتك وجيرانك وإلخ.

- جنة الجوزاء خارج منزله.

- الجوزاء يقول أنه لا يتحدث كثيراً، ثم يخبرك عن "الخمير والفطير".

- الجوزاء يكره الرسميات، ويضحك في مكتبه أمام موظفيه.

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