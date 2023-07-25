برج العذراء Virgo هو أحد الأبراج الإثنا عشر في الأبراج الفلكية ويمثل الفترة ما بين 23 أغسطس و 22 سبتمبر، ويقع برج العذراء بين برج الأسد في الغرب وبرج الميزان في الشرق، ويعتبر الكوكب عطارد هو الكوكب السائد لهذا البرج، مما يجعل الأشخاص المولودين تحت برج العذراء يتمتعون ببعض صفات عطارد مثل الذكاء والتفكير النقدي.

يعتبر برج العذراء من الأبراج الأرضية، والتي يُفترض أنها تجعل الأشخاص الذين ينتمون إليها عمليين وواقعيين ومنظمين، ويُقال أن الأشخاص الذين ينتمون إلى برج العذراء مستعدين للعمل بجد واجتهاد من أجل تحقيق أهدافهم وحل المشكلات التي تواجههم.

برج العذراء والحب

برج العذراء والحب رومانسي ويتسم مولود برج العذراء بالاتزان والصدق، ويمتلك نفساً وإحساساً بالعاطفة، عواطف برج العذراء جياشة ظاهرياً تبدو هادئة، ولا يجد من السهل إبداء مشاعره العميقة الخاصة به، ويحتاج برج العذراء إلى الأمان والإستقرار، ويُحب الرومانسية والإهتمام، وتسعده أبسط الأشياء، وهو مستعد للقيام بالمستحيل من أجل جعل شريكه يشعر بأنه مميز ومرغوب فيه، وسيكون هناك الكثير من مواعيد العشاء الرومانسية والمميز مع الأزهار والهدايا والمبادرات الرومانسية.

صفات برج العذراء للمرأة

لها قدرة كبيرة على تحمل الصعاب والمسؤوليات والضغوط في الحياة والعمل.

مرونة كبيرة في الشخصية والتعامل مع الآخرين.

صدق في المشاعر.

الصراحة والوضوح.

يميل إلى الوحدة

عدم تكوين علاقات اجتماعية.

النظام والترتيب والحماس.

يتصف بالهدوء

عدم المبالاة.

برج العذراء شخصية ناقدة.

مترددة في اتخاذ القرارات.

صفات برج العذراء للرجل

الذكاء

القدرة على ترتيب الأمور.

الاجتهاد الكبير في العمل.

مثالي على جميع الأصعدة.

يمتلك أفكاراً براقة التي لا يُمكن لأحد أن يُغيرها.

يمتلك برج العذراء شخصية عقلانية قادرة على حل المشاكل بسلاسة ومرونة عالية.

يمتلك برج العذراء روح المغامرة

لديه حب الاستكشاف لكل ما هو جديد.

حنون

متعاون مع الجميع.

يميل إلى أن يكون مسيطراً وحاكماً للأمور، لا متلقياً للأوامر.

عاطفي

حساس.

الأبراج التي تتوافق مع برج العذراء

برج الجدي

برج الحوت

برج السرطان

برج الثور

الأبراج التي لا تتوافق مع برج العذراء

برج الحمل

برج الأسد

برج القوس

نقاط ضعف برج العذراء

عقلانية زائدة

التخوف من الحب والعاطفة

كثرة التوتر

الدخول في حالة اكتئاب بين الحين والآخر.

الغموض في التعامل مع الأشخاص

شخصية ناقدة بشكل كبير.

من نقاط ضعف برج العذراء الخجل

حساسية عالية.

الاهتمام بتفاصيل الآخرين

الشك فيهم بكثرة.

عيوب برج العذراء

يهتم برج العذراء كثيراً بآراء من حوله، وتؤثر عليه كلماتهم بشكل واضح.

لا تستطيع امرأة برج العذراء كتم رأيها تجاه أي شيء تراه أمامها.

تنتقد كثيراً بفضل نظرتها الثاقبة.

لا يحبذ تغيير روتينه وأفكاره بهدف إنجاح علاقته مع الآخرين.

مشاهير برج العذراء