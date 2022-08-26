ماذا ينتظر برج العذراء من توقعات لعام 2023؟ وهل سيشهد عام 2023 بدايات موفقة وجديدة وأحداث إيجابية وتطورات مميزة من جميع النواحي؟ في هذا المقال نقدم لكم توقعات برج العذراء المهنية والحظوظ العاطفية التي سترافقه لعام 2023 وفقاً لتوقعات علماء الفلك.

توقعات برج العذراء 2023

توقعات برج العذراء 2023، تعتبر سنة 2023 لبرج العذراء هي سنة التحرر نحو حياة جديدة وأفضل من السنة الماضية، قد تحصل انفراجات كي تتحرر من قيود لتمشي نحو آفاق جديدة والأحلام الوردية، الأوضاع أفضل مما كانت عليه في السنة الماضية، ستتاح لك الفرصة للتصحيح والمعالجة الفعالة للتخلص من الضغوط والالتزامات على الصعيد المهني والشخصي، سنة 2023 تحمل الجديد والتقلبات الجميلة والأمور المفاجئة التي ستجعل قلبك ينبض بشكل أسرع.

صفات برج العذراء

من صفات برج العذراء أنه لا يحب الكذب ولا اللف والدوران.

صادق.

مخلص.

يحب التنظيم والترتيب

يتمتع بالمرونة الكبيرة.

لديه قدرة على تحمل الإرهاق والتعب.

يتحمل ضغوطات العمل.

صادق في أحاسيسه.

عندما يشعر بعدم الارتياح يلجأ إلى الوحده.

لا يحب الاجتماعات.

لا يثق بالناس بسرعة.

يهتم بنفسه ويدللها.

عيوب برج العذراء

الغموض

يحب الروتين ويكره التغيير

الميل إلى الوحدة والانعزال والانطوائية

عنيد

متشاؤم

سلبي في بعض الأحيان

القسوة في اتخاذ القرارات

عدم الثقة في الآخرين

المزاجية

العصبية

يبحث عن الكمال في جميع شؤون حياته

لديه هوس كبير في موضوع النظافة مما يسبب الإنزعاج للبعض

حريص بشكل مبالغ على ماله

يخاف من المرض مما يجعله يبقى متوتر

كتوم

مشاهير برج العذراء

هشام عباس.

أشرف عبد الباقي.

حسين الجسمي.

محمد عادل إمام.

وفاء الكيلاني.

وائل كفوري.

مصطفى فهمي.

كاظم الساهر.

حقائق عن برج العذراء

يرعى أصدقاءه حتى النهاية.

يقدم التبرير قبل أن يختار أو يفعل.

ينجذب إلى البسطاء وغير المتكلفين ويتعصب لهم.

من النوع الذي يجلد الآخرين والمجتمع ويستخرج الأخطاء إلى السطح.

لن يسمح لأحد بأن يتدخل في تجاربه، سيجرب لوحده دوماً.

يرد فوراً على الأسئلة أو المكالمات.

لا يخبره أحد عما ينبغي فعله، بل هو يخبر الآخرين عما يجب أن يفعلوه.

انتقاداته لا ترحم.

يشعر، ولكنه لا يهتم.

لا يسمح لأحد بأن يبحث في أغراضه الشخصية.

يرمي الاتهام تلو الاتهام، نحن سبب كل شيء من حوله.

صديق جيد إلى أن تتعرف إلى غيره، فيطمئن عليك ويختفي.

قليل الكلام، لكنه كثير الشرح عندما يستدعي الأمر.

يضحي بوقته من أجل من يحبهم.

لا ينام الليل لأنه يفكر كثيراً.

لا يكتشف الحب إلا عندما يؤذيه.

قد يريدك، ولكنه بكل الأحوال لا يحتاجك.

يتخذ خطواته اعتماداً على الحقائق لا الافتراضات السخيفة.

يتحمل المسؤولية، لذلك يمتلك قدرة التأثير على الآخرين.

يستطيع أن يحول أي حدث أو أمر عادي إلى آخر أجمل.

لا يريد أن يقع في حب الشخص الخطأ.

يبتز الآخرين بالحديث عن عيوبهم عندما يكون غاضباً.

يسمع الاعتراضات ويفعل ما يراه هو صحيحاً.

يبحث مراراً وتكراراً حتى يجد ما يبحث عنه، فيذهل الآخرين..

لا ينظر للوراء كي يحزن، بل كي يتعلم.

برج العذراء هو البرج الصامت.

غامض من دون أن يخفي شيئاً.

صفات برج العذراء الرجل

حريص

ذكاء الحاد

حساس

عقله الحكيم

قائد مميز وماهر

يميل إلى الحياة الواقعية في حياته

يكره العيش بالأوهام والسير وراء الأحلام

إخلاصه في العمل

يكره أن يكون مقصرًا في عمله

يحب الكلاسيكية

لا يحب التحرر

يعتبر شخص محافظ

صفات برج العذراء المرأة

ساحرة

ذكية

ناقدة بالفطرة

محللة موهوبة

لديها القدرة على الحكم بمنطقية على أفعال الآخرين والمواقف المختلفة.

تميل إلى جعل كل شيء من حولها منظم فهي شخصية عملية

تهتم بالتفاصيل الصغيرة.

تعشق النظام والترتيب

من الشخصيات المتواضعة والمجتهدة في عملها.

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