برغر لحم الضأن على الطريقة المغربية تناول وجبة سريعة لا يعني أن تتوقف عن تناول الطعام الشهي، يمكنك الاستمتاع بالنكهات الحارة واللذيذة مع برغر مستوحى من لحم الضأن البسيط والمستوحى من المغرب. يُقدم في خبز القمح الكامل مع الخس والطماطم والبصل الأحمر والمايونيز.

برغر لحم الضأن على الطريقة المغربية

المكونات:

1 بصلة مفرومة خشنة

2 ½ سم قطعة من الزنجبيل، مفروم خشن

2 حص ثوم ، مفروم خشن

حفنة من الكزبرة الطازجة

2 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

2 ملعقة صغيرة كمون مطحون

1 ملعقة صغيرة قرفة

75 جرام مشمش مجفف جاهز للأكل ، مفروم خشن

500 جرام لحم خروف مفروم قليل الدهن

لفائف القمح الكامل ، خس ، شرائح طماطم ، بصل أحمر ومايونيز ، للتقديم

برغر لحم الضأن على الطريقة المغربية

الطريقة:

يُمزج البصل والزنجبيل والثوم والكزبرة الطازجة في محضر الطعام حتى يفرم ناعماً. نضيف البهارات والمشمش ولحم الضأن والبهارات. اخلط حتى يتكتل قليلاً . شكلي خليط لحم الضأن إلى ستة قطع برجر. يُطهى تحت شواية متوسطة الحرارة لمدة 4-5 دقائق لكل جانب حتى ينضج تمامًا . يُقدم في خبز القمح الكامل مع الخس والطماطم وشرائح البصل الأحمر والمايونيز .

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