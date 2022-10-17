أطباق قليلة الدسم: المسقعة اليونانية طبق يوناني كلاسيكي غني ومشبع مع كمية اقل من السعرات الحرارية ، مما يجعلك تشعر بأنك غير مضطر لترك وجباتك الشهية واستبدالها بوجبات غير شهية.
أطباق قليلة الدسم: المسقعة اليونانية
المكونات:
200 جرام فلفل شرائح مجمدة
3 فصوص ثوم مهروسة
200 جرام لحم بقري مفروم قليل الدهن
100 جرام عدس أحمر
2 ملعقة صغيرة من الأوريجانو المجفف ، بالإضافة إلى كمية إضافية للرش
500 مل كرتون معجون الطماطم
1 حبة باذنجان مقطعة إلى شرائح طولها 1 سم
4 حبات طماطم مقطعة إلى شرائح بحجم 1 سم
2 ملعقة صغيرة زيت زيتون
25 جرام جبن بارميزان ، مبشور ناعماً
170 جرام زبادي يوناني 0٪ دسم
جوزة الطيب المبشور الطازج
أطباق قليلة الدسم: المسقعة اليونانية
الطريقة:
- قم بطهي الفلفل برفق في مقلاة كبيرة غير لاصقة لمدة 5 دقائق - يجب أن يمنع الماء الناتج عن ذلك الفلفل من الالتصاق. يُضاف الثوم ويُطهى لمدّة دقيقة أخرى ، ثم يُضاف اللحم البقري ويُفتت بالشوكة ويُطهى حتى يصبح لونه بنيّاً. أضف العدس ونصف الزعتر ومعجون الطماطم وقليل من الماء. يُترك على نار خفيفة لمدة 15-20 دقيقة حتى ينضج العدس ، ويُضاف المزيد من الماء إذا احتجت لذلك.
- في هذه الأثناء ، سخني الشواية على درجة متوسطة. رتبي شرائح الباذنجان والطماطم على صينية خبز غير لاصقة وادهنها بالزيت. يرش القليل من الأوريجانو المتبقي وبعض التوابل ، ثم اشوي لمدة 1-2 دقيقة على كل جانب حتى يتفحم قليلاً - قد تحتاج إلى القيام بذلك على دفعات.
- اخلطي نصف حبة جبن البارميزان مع اللبن وبعض التوابل. يُقسّم مزيج اللحم البقري على 4 أطباق صغيرة مقاومة للحرارة ويُضاف فوقها شرائح الباذنجان والطماطم. يُسكب فوق طبقة الزبادي ويُرش بالزبادي الإضافي وجبن البارميزان وجوزة الطيب. اشويها لمدة 3-4 دقائق حتى تغلي. تقدم مع السلطة ، إذا أردت.
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