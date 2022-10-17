أطباق قليلة الدسم: المسقعة اليونانية 

قم بطهي الفلفل برفق في مقلاة كبيرة غير لاصقة لمدة 5 دقائق - يجب أن يمنع الماء الناتج عن ذلك الفلفل من الالتصاق. يُضاف الثوم ويُطهى لمدّة دقيقة أخرى ، ثم يُضاف اللحم البقري ويُفتت بالشوكة ويُطهى حتى يصبح لونه بنيّاً. أضف العدس ونصف الزعتر ومعجون الطماطم وقليل من

الماء. يُترك على نار خفيفة لمدة 15-20 دقيقة حتى ينضج العدس ، ويُضاف المزيد من الماء إذا احتجت لذلك