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أطباق قليلة الدسم: المسقعة اليونانية

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 17 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 02:00
أطباق قليلة الدسم: المسقعة اليونانية 
أطباق قليلة الدسم: المسقعة اليونانية 

أطباق قليلة الدسم: المسقعة اليونانية طبق يوناني كلاسيكي غني ومشبع مع كمية اقل من السعرات الحرارية ، مما يجعلك تشعر بأنك غير مضطر لترك وجباتك الشهية واستبدالها بوجبات غير شهية.

أطباق قليلة الدسم: المسقعة اليونانية 

المكونات:

أطباق قليلة الدسم: المسقعة اليونانية 

200 جرام فلفل شرائح مجمدة

3 فصوص ثوم مهروسة

200 جرام لحم بقري مفروم قليل الدهن

100 جرام عدس أحمر

2 ملعقة صغيرة من الأوريجانو المجفف ، بالإضافة إلى كمية إضافية للرش

500 مل كرتون معجون الطماطم

1 حبة باذنجان مقطعة إلى شرائح طولها 1 سم

4 حبات طماطم مقطعة إلى شرائح بحجم 1 سم

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون

25 جرام جبن بارميزان ، مبشور ناعماً

170 جرام زبادي يوناني 0٪ دسم

جوزة الطيب المبشور الطازج

أطباق قليلة الدسم: المسقعة اليونانية 

الطريقة:

  1. قم بطهي الفلفل برفق في مقلاة كبيرة غير لاصقة لمدة 5 دقائق - يجب أن يمنع الماء الناتج عن ذلك الفلفل من الالتصاق. يُضاف الثوم ويُطهى لمدّة دقيقة أخرى ، ثم يُضاف اللحم البقري ويُفتت بالشوكة ويُطهى حتى يصبح لونه بنيّاً. أضف العدس ونصف الزعتر ومعجون الطماطم وقليل من الماء. يُترك على نار خفيفة لمدة 15-20 دقيقة حتى ينضج العدس ، ويُضاف المزيد من الماء إذا احتجت لذلك.
  2. في هذه الأثناء ، سخني الشواية على درجة متوسطة. رتبي شرائح الباذنجان والطماطم على صينية خبز غير لاصقة وادهنها بالزيت. يرش القليل من الأوريجانو المتبقي وبعض التوابل ، ثم اشوي لمدة 1-2 دقيقة على كل جانب حتى يتفحم قليلاً - قد تحتاج إلى القيام بذلك على دفعات.
  3. اخلطي نصف حبة جبن البارميزان مع اللبن وبعض التوابل. يُقسّم مزيج اللحم البقري على 4 أطباق صغيرة مقاومة للحرارة ويُضاف فوقها شرائح الباذنجان والطماطم. يُسكب فوق طبقة الزبادي ويُرش بالزبادي الإضافي وجبن البارميزان وجوزة الطيب. اشويها لمدة 3-4 دقائق حتى تغلي. تقدم مع السلطة ، إذا أردت.

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