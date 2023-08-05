برقيات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف نستعرضها لكم، والتي يعتمد عليها البعض للتهنئة بالمولد النبوي الشريف ويتبادل المسلمون التهاني بمولد النبوي الشريف خير البشر محمد عليه السلام ففي مولده فتحت أبواب العلم والإيمان والتوحيد، وفيما يأتي أجمل البرقيات:

برقيات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف

في مناسبة عيد المولد النبوي الشريف اليوم العظيم أتقدم إلى حضراتكم بأسمى آيات التقدير وأطيب الأمنيات، وأسأل الله تعالى أن تكونوا من المقبولين عنده، وأن تنالوا شفاعة رسوله -صلى الله عليه وسلم- لفرحتكم ببركة هذا اليوم المبارك.

قبل الجميع أرسل إلى شخصكم الكريم رسالة تهنئة أبدأها بالصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأختمها بالصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، راجيًا المولى عز وجل أن يجعل أيامكم كلها طاعات وعبادات وقربات إلى الله تعالى، وأن يتقبل منكم كل عمل قمتم به فرحة في هذا اليوم المبارك.

تهنئة بعيد المولد النبوي الشريف أتقدم بأعظم التهنئات إلى حضرتكم، وأتمنى لكم عمرًا مديدًا وعيشًا سعيدًا، وأسأل الله تعالى أن تكون كل أيامكم طاعات وصلاة على رسول الله، وأن تكونوا من أهل الجنة إن شاء الله تعالى.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد المولد النبوي المبارك، أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تناله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون ممن يحبهم ويحبونه، وأن يعيده الله تعالى علينا وعليكم بكل خير إنه خير مسؤول.

مع اقتراب عيد المولد النبوي الشريف أسأل الله تعالى أن تكتمل فرحتكم براحة بال عظيمة وسرور لا ينقطع، وأن يتقبل الله تعالى صلاتكم على رسوله الكريم وأن يجعل أعمالكم كلها صالحة وخالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى.

تهنئة بمناسبة المولد الجديد مع أجمل الكلمات وأرق الأمنيات أرفع إلى حضرتك أجمل تهنئة بمناسبة عيد المولد النبوي، راجيًا من الله تعالى أن يطيل في عمرك ويحسِّن عملك، وأن يجعلك من أتباع سيدنا محمد الذين تنالهم شفاعته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وكل عام وأنتم والأهل جميعًا بألف خير.

كلمات بمناسبة المولد النبوي الشريف

أراد ربك أن يجلي رحمة، في الكون فأختار النبي محمدًا، قد زينته شمائل محمودة، فغدًا على كل العوالم سيدًا.

ليلة أفراح وسرور، صارت الدنيا تنور، نبارك لكم ميلاد الرسول.

رسول الله يا نورا تجلى.. بك الخلق على الله استدلى، لقد أخررت في الجوزاء ظلي، ونورا منك في العرش استقلى.

يا أنوار النبي أمسيك، وبمولده أهنيك، وأدعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.

زهور وبخور لأحلى الناس تدور بمقدم مولد الرسول المؤيد المنصور نهنئكم.

عمت الأنوار والأفراح بمقدم نور أشرف الأنبياء والمرسلين.

أكثروا من الصلاة على رسول الله، فبها تطيب النفوس وتهدأ النفوس.

اللهم يسر لنا أمورنا في كل الأمور في ذكرى مولد أفضل الخلق، كل عام وأنتم بخير.

تمضي الأيام ولنا في ذكرى مولد المصطفى خير لقاء، كل عام وأصدقائي بخير.

يا عالي المقام نهنيك قبل الزحام بمولد خير الأنام ودمت بصحة في كل عام.

بالخير مسيتك وبماء الورد رشيتك، وبمولد النبي هنيتك، وكل عام والجميع بألف خير.

كل عام وكل أحبابي وأصدقائي بخير وفي ذكرى المولد النبوي الشريف اقدم لكم احر التهاني والتبريكات.

تشرق الشمس بنورك سيدي يارسول الله صلى الله عليك يا خير خلق الله.

تشرق الشمس بنورك سيدي يارسول الله صلى الله عليك يا خير خلق الله. لقد ملأت الكون يا رسول الله بالفرح والعدل والحكمة نسأل الله أن يسقينا من يدك الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا.

عام بكم استضاء وبتحبكم ارتوى قلبي يا رسول الله يا سيد الخلق وخاتم النبيين والصديقين.

مسجات المولد الجديد

اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهم فيه واجعله من أهَلْ الصلاح والتقوى.

بورك لكما في الموهوب وشكرتما الواهب، رزقكم الله بره وبلغ أشده وجعله الله من عباده الصالحين.

‏الف مبروك قدوم المولود، جعله الله من مواليد السعادة، أسأل الله أن يرزقكم بره ويجعله من حفظة كتابه.

بقدومه هَلْت البشاير وبصوته هز المشاعر الله يحميه من المخاطر ويجعله دوم طيب الخاطر.

مبروك عليكم أحلى الحلوين، الله يديمه لكم يا رب، ويجعل دربه اليقين.

جعله الله من مواليد السعادة، ووفقه للبر والعبادة.

يا فرحة قلب أمك بعد تسعة شهور، و يا قرت عين أبوك يوم زادت عزوته.

يا أجمل هدية من الخالق، نتمنى العين ما تفارق، أجمل وأروع مولود هَلْ بوسط الخلائق.

اللهم أكتب له طول العمر وحسن العمل وسعة الرزق وسعادة الدارين.

بقدومه أشرقت شمس الشموس وصار بهجة كل النفوس نور على دنيانا وجوده ومن اليوم بنحجزله أجمل عروس.

معايدات عيد مولد النبوي

بمناسبة هذا اليوم العظيم المبارك مولد النبي محمد عليه السلام أقدم لكم أجمل باقات الورد الملونة.

إن الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف يمنح الشعور بالاعتزاز ويجعل الروح تحلق في العلياء لأنها تحتفل بمولد سيد الكونين.

إن الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف من الاحتفالات التي تزرع في القلب المهابة والفرح وتجدد فيه الانتماء الكبير.

أعظم هدية يتمناها المسلم في يوم المولد النبوي الشريف هو أن ينال شرف زيارة مسجده، وأدعو الله أن يحقق لكم هذا.

المولد النبوي الشريف 1445 يوم لا مثيل له، فهو يوم المعجزات التي غيرت وجه الكون إلى الأبد بقدوم الخير وولادة أعظم إنسان.

كل عام وقلوبكم تنبض بحب نبيكم العظيم والافتخار بالانتماء إليه لأنه النبي والشفيع يوم القيامة، والذي يسقي المؤمنين من حوضه.

في عيد المولد النبوي الشريف 1445 أدعو الله العظيم أن يجعل لكم فرجًا من كل هم وغم وأن يمنحكم من خير ما أعطى نبيه محمد.

من أحب نبيه كان فخورًا بيوم مولده وجعل هذا اليوم فرصة لزيادة الصلاة عليه في كلّ وقت لنيل شفاعته يوم القيامة.

في يوم المولد النبوي الشريف، تهب نسائم الخير علينا من كل مكان لتمنحنا انتماءً عظيمًا لنبي ضحى بكل ما يملك لأجل رسالة الإسلام.

اهداءات عيد المولد النبوي