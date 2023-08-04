معايدات عيد المولد النبوي 2023

عيد المولد النبوي هو اليوم المبارك والعظيم وهو فرصة لتجديد التقوى والإيمان، ويمنحنا جميعًا قوة للسير على خطى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، أتقدم لكم بأجمل معايدات عيد المولد النبوي، إنه يومٌ تُضاء فيه قلوب المسلمين بذكرى ميلاد خير البشر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء إلى البشرية بالهدى والرحمة.

معايدات عيد المولد النبوي

كل عام وأنتم بألف خير.

ندعو الله أن يعم السلام والمحبة في العالم كله وأن يجمع قلوب المسلمين على الوحدة والتآخي.

نسأل الله أن يجعل هذا العيد فرصة للتأمل في سيرة وسنة النبي الكريم، وأن يهدينا لاتباع أخلاقه وأفعاله في حياتنا.

كل عام وأنتم بخير وعيد ميلاد النبي يُجدِد في قلوبنا الإيمان والأمل ويذكرنا بأهمية نشر الخير والعدل والرحمة في حياتنا.

بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، أتقدم لكم بأحر التهاني والتمنيات. نسأل الله أن يجعل هذا اليوم المبارك فرصة لتجديد الإيمان والتقوى، وأن يمنحنا جميعًا قوة للسير على خطى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

كما نسأل الله أن يعم السلام والمحبة في كل أرجاء العالم، وأن يجمع قلوب المسلمين على الخير والعدالة. وندعو الله أن يعيننا على اتباع سنة نبينا الكريم في حياتنا اليومية وأن يرزقنا القوة لنصرة الحق والعدل.

كل عام وأنتم بخير، وعيد مولد نبينا الكريم يعود علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات.

تهنئة عيد المولد النبوي

النور في الكون انتشر ابتهاجًا بميلاد سيد البشر نبينا شفيعنا في يوم المحشر.

عمت الأفراح كل وادي بعد أن نادى المنادي ولد المصطفى الهادي، متباركين.

تهنئة عيد المولد النبوي 2023 للغالي أحلى تحية معطرة بالزهور الندية هدية مولد محمد خير البرية، متباركين.

نسيم المولد النبوي تجدد وبالأنوار والقدس تأكد ومع الطير نغرد كلنا نهوى محمد وآل محمد.

بوركت كل البرايا وبالفرح صارت تنادي بمولد الهادي محمد حبه نور الفؤاد.

يا عالي المقام نهنيك قبل الزحام بمولد خير الأنام ودمت بصحة في كل عام.

بالخير مسيتك وبماء الورد رشيتك، وبمولد النبي هنيتك، وكل عام والجميع بألف خير.

رحمة الله تجلت للأنام برسول الله وآل الكرام ولد المرسل هادينا الهمام هنئوا بعضكم يا مؤمنين.

بشرى بعبير الأعياد، قرآن الله إلى البشر، بشرى للحاضر والبادي ولد الهادي. ملأت الكون يا طه سرورًا، وفاحت ذاتك المثلى حبورًا، لقد زينت الدنيا عطرًا ونورًا، وقد أسقيتها ماءً طهورًا.

هذا ربيعك يا محمد غردا، فترى الوجود مغردا مرددا، ما أن أطل على الوجود ضياؤه، حتى أنار العالمين إلى الهدى.



تهنئة عيد المولد النبوي 2023 بالعود والبخور برشات العطور نهنئكم بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

تهنئة عيد المولد النبوي 2023 بالعود والبخور برشات العطور نهنئكم بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. أسابق البشر وأهنيك بمولد خير الأنام، عسى ربي يحفظك طول الزمان، ويرزقك التقوى والإيمان وقصور هدية من الرحمن في أعلى الجنان وكل عام وأنت بخير يا أعز إنسان.

تهاني المولد النبوي أراد ربك أن يجلي رحمة، في الكون فأختار النبي محمدًا، قد زينته شمائل محمودة، فغدًا على كل العوالم سيدًا.

كلمات بمناسبة المولد النبوي الشريف

الليلة أفراح وسرور صارت الدنيا تنور نبارك لكم ميلاد الرسول.

يا مولدًا قد حوى عزًّا وإقبالًا، بطلعته يبلغ المشتاق آمالًا، نهنئكم بالذكرى العطرة لمولد النبي المُجتَبَى، والحبيب المصطفى، سيد الأولين والآخرين.

وُلِد نور الإسلام، وُلِد خير الناس، وُلِد خاتم الأنبياء والرسل، مبارك عليكم المولد. كل عام وأنتم بألف خير.

أرسل لك وردة جوريّة جميلة بماء الورد مرويّة مكتوب عليها تهنئة بمولد سيد البشريّة.

كل عام وأنتم بألف خير وعافية.

كل عام وأنتم تستظلّون بظلال الإسلام والقرآن وسيرة النبي العربي الأمي الذي اختاره الله ليحمل رسالة الإسلام الخالدة للعالم أجمع.

في عيد مولد سيد الأنبياء والمرسلين تلهج القلوب بالرجاء والصلاة عليه، فالصلاة على النبي الحبيب تشفع يوم القيامة لكل مسلم وتعلو بها الرتب والدرجات.

مناسبة عيد المولد النبوي الشريف 2023 أتى عيد المولد النبوي، فيا أرض احتفلي وتزيني بهذا اليوم، ويا حدائق أزهري بالورد والياسمين والريحان، ويا سماء تزيني بالنجوم والأقمار، فهذا مولد الهادي.

اهداءات عيد المولد النبوي

عام بكم استضاء وبتحبكم ارتوى قلبي يا رسول الله يا سيد الخلق وخاتم النبيين والصديقين.

عمت الأنوار والأفراح بمقدم نور أشرف الأنبياء والمرسلين.

أكثروا من الصلاة على رسول الله، فبها تطيب النفوس وتهدأ النفوس.

بالخير مسيتك وبماء الورد رشيتك، وبمولد النبي هنيتك، وكل عام والجميع بألف خير.

كل عام وكل أحبابي وأصدقائي بخير وفي ذكرى المولد النبوي الشريف اقدم لكم احر التهاني والتبريكات.

تشرق الشمس بنورك سيدي يارسول الله صلى الله عليك يا خير خلق الله.

لقد ملأت الكون يا رسول الله بالفرح والعدل والحكمة نسأل الله أن يسقينا من يدك الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا.

ادعية عيد المولد النبوي الشريف