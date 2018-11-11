شوربة البروكلي بالدجاج

شوربة البروكلي بالدجاج، شهي صحي ومناسبة للطقس البارد...

المكونات:

1 بروكلي مفروم

2 ملاعق كبيرة زيت نباتي

صدر دجاج كبير مقطع إلى شرائح

حبة بصل مفرومة

400 مل مرق دجاج

ملح

فلفل أسود

1/2 ملعقة فلفل أحمر حار

200 مل كريمة طبخ

طريقة التحضير

قومي بتقلية البصل في الزيت ثم أضيفي التوابل والدجاج وقلبي المكونات لمدة دقيقتين.

صبي مرق الدجاج واتركي المزيج يغلي حتى ينضج الدجاج.

أضيفي البروكلي واتركيه يطهو لمدة 10 دقائق.

اسكبي الكريمة ويمكنك إزالة القدر بعد مرور 10 دقائق.