برياني الدجاج الحار

يفضل الكثيرون الأكل الصحي البيتي أكثر بكثير من الوجبات السريعة، والكثير منّا لا يعلم إلا عدداً قليلاً من طرق عمل الأكلات الصحية فنحن نتطرق إلى عرض الكثير من الأكلات الصحية وطرق عملها بالإضافة إلى المقادير التي تحتاجونها في القيام بطهي طعامكم.

يقدم لكم مطبخ البوابة طريقة عمل برياني الدجاج وهو طبق اشتهر في دول الخليج العربي، ويفضله عدد كبير من الناس للذة طعمه:

مقادير برياني الدجاج الحار:

- دجاجة مقطعة ومتبلة بكل من الفلفل الأسود والأحمر والكاري والملح، ومضاف إليها ملعقتين كبيرتين من الزبادي ومعجون الطماطم.

- خمس حبات من البصل المقطع إلى حلقات.

- خمس حبات من الطماطم المقطعة.

- ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.

- قرن فلفل أخضر حار مقطع.

- خمس ملاعق كبيرة من الزيت، يمكن استبدالها بثلاث ملاعق كبيرة من السمن.

- ملعقة كبيرة من الكاري.

- ملعقة صغيرة من كل من الفلفل الأسود والأحمر.

- ملعقة صغيرة من الكركم.

- ملعقة كبيرة من بهار البرياني.

- كوبان ونصف من الأرز بطاطا مقطعة.

- صبغة طعام.

طريقة تحضير برياني الدجاج الحار:

- أولاً قطعي الدحاج وأضيفي إليه البهارات التي ذكرناها معه والزبادي ومعجون الطماطم، واخلطي هذه المكونات جميعها جيداً.

- ثم اتركي الدجاجة مدة أقلها ساعة حتى يتتبل ويأخذ طعم البهارت. ضعي الدجاج في الفرن.

- ثم اتركيه لمدة نصف ساعة حتى ينضج.

- ثم ضعي البصل مع خمس ملاعق كبيرة من الزيت على النار إلى أن يحمر ويذبل.

- ثم أضيفي إليه الفلفل وقلبيه واتركيه ليحمر مع البصل.

- ثم أضيفي إليهم الطماطم واتركيها إلى أن تذبل ويظهر عصيرها ثم أضيفي الملح والبهارات.

- ثم أضيفي الدجاج فوق هذه المكونات بعد نصف ساعة.

- ثم أضيفي الماء وكرري إضافته كلما احتجتِ لذلك.

- ثم اتركي الخليط على النار لمدة نصف ساعة. عند استواء الأرز اقسميه إلى نصفين بحيث تضعين خلطة الدجاج وصبغة البرياني والبطاطس في المنتصف.

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