بسبوسة البندق الهشة

هل تحبين الحلويات الشرقية؟ لما لا تجربي طبق البسبوسة بالكريمة والبندق، سريعة وسهلة ولذيذة...

المقادير:

1 كوب سميد

¾ كوب سكر ناعم

¼ كوب جوز هند

¼ كوب زيت نباتي

¾ كوب لبن

رشة ملح

رشة بيكربونات

½ ملعقة صغيرة فانيليا

½ كوب بندق مفروم

للتزيين :

كريم للزينة

قطر أو شيرة

الطريقة:

في وعاء كبير توضع كل المكونات وتخلط جيداً.

تفرد في صينية الفرن، وترش بالبندق.

توضع الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة.

بعد أن يصبح لونها ذهبيا تخرج وتصب كمية من القطر أو الشيرة الباردة عليها.

تزين بالكريمة والبندق.