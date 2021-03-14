البسكويت من المخبوزات الغربية، وهو عجين يحلى بخلطه مثلا بالشوكولاتة أو السكر. أصل الاسم من اللاتينية عبر اللغة الفرنسية المتوسطة، وتعني المخبوز مرتين. في الإيطالية كلمة بيسكوتي تعني أي نوع من الكعك الصغير المحلّى أو المقرمشات.

"موقع البوابة" يقدم لكم طريقة عمل بسكوت البرتقال المقدم من الشيف الأردني ديما حجاوي:

مقادير بسكوت البرتقال:

١ و٢/١ زبدة(١٥٠غم)

٢/١ كوب سكر

٤/١ كوب سكر بني

١ بيض

فانيلا

٢ و٢/١ كوب طحين

١ ملعقة كبيرة نشا

٢/١ كوب حليب بودرة

٤/١ كوب عصير برتقال

٤/١ ملعقة صغيرة برش برتقال

رشة ملح

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

٢/١ ملعقة صغيرة بيكنغ صودا

طريقة تحضير بسكوت البرتقال:

أخفقي الزبدة والسكر الأبيض والبني جيدًا( يجب ان تكون الزبدة بحرارة الغرفة).

أضيفي السكر الابيض والسكر البني( ممكن استخدام الابيض فقط) في هذه الوصفة.

أضيفي برش البرتقال وعصير البرتقال.

أخلطي المواد الجافة( الطحين وحليب البودرة والبيكنغ باودر والبيكنغ صودا ورشة الملح)

أضيفي المواد الجافة للخليط واخلطيهم جيدا.

شكليهم على صينية خاصة للفرن واضيفي الزينة( الsprinkes) .

اخبزيهم في فرن حرارته ١٨٠ لمدة (٧-٨دقائق) فقط.

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