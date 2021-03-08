شمام بالليمون الحار

شمام ب الليمون الحار طبق سريع ومنعش لتقديم فاكهة الصيف على طريقة جنوب غرب أو آسيا ...

وصفة الرامين بالفطر النباتي

المكونات:

1/2 شمام متوسط

1.5-2 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج (حوالي نصف ليمونة)

½ ملعقة كبيرة عسل

1/8 ملعقة صغيرة ملح

1/8 ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون

التعليمات:

نقطع ثمرة الكنتالوب إلى نصفين ثم اكشط البذور بملعقة. يقطع إلى أرباع. باستخدام سكين حاد ، مرري السكين بحذر بين اللب والقشرة. بمجرد إزالة القشرة، قطعي البطيخ إلى قطع رفيعة.

في وعاء صغير ، يُمزج عصير نصف ليمونة (حوالي 1.5-2 ملعقة كبيرة) والعسل والملح والفلفل الأحمر المطحون. قلبي حتى يذوب العسل.

تُسكب الصلصة فوق شرائح الكنتالوب وتُقلب لتغطي البطيخ بالصلصة. قدميها على الفور أو تبرد حتى تصبح جاهزة للأكل. قلبي البطيخ قليلًا قبل التقديم.

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