كرات الأوريو المغطاة بالشوكولاتة

كرات الأوريو المغطاة بالشوكولاتة وصفة سريعة لاعياد الميلاد والمناسبات...

المقادير:

44 قطعة أوريو

1 كوب جبن كريمي

3 كوب رقائق شوكولاتة

¼ كوب سكر بودرة.

الطريقة :

توضع حبات الأوريو في محضرة الطعام، ، وتطحن جيدًا.

يوضع الأوريو المطحون في وعاء، ثم يضاف الجبن والسكر، وتعجن باليد.

تشكل العجين على شكل كرات صغيرة الحجم.

تذوّب الشوكولاتة في الميكروويف أو حمام ماء ساخن.

تغمس كرات الأوريو في الشوكولاتة، ثم رتص في صينية.

تزين الكرات برقائق الشوكولاتة أو المكسرات، ثم توضع في الثلاجة لمدة ساعة قبل التقديم.