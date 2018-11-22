بسكويت القرفة والزنجبيل

بسكويت القرفة والزنجبيل بسكويت شهي بنكهات الخريف الشهية.

المقادير:

2 كوب دقيق

½ كوب سمن

½ كوب سكر

1 ملعقة صغيرة زنجبيل

½ ملعقة صغيرة قرفة

بيضة

½ ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

الطريقة:

في وعاء الخفق ضعي السمن والسكر والبيض والفانيليا.

إخلطي الدقيق والبيكنج بودر والقرفة و الزنجبيل والملح في وعاء آخر للعجن.

أضيفي خليط الدقيق للسمن والبيض وقلبي حتى تصبح لديكِ عجينة صالحة للفرد. ثم إفردي العجينة على ورق زبدة.

شكلي حسب الرغبة بقطاعة البسكويت ورصى فى صينية.

إخبزي البسكويت فى الفرن الساخن على 170 مئوية 10 دقائق حتى تمام النضج.

أتركيه حتى تهدأ حرارته وقدميه مع الشاي.