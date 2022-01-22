بسكويت شهي برقائق الكورن فليكس وصفة سهلة وصحية لتحضير بسكويت برقائق الكورن فليكس، يمكنك اضافة الشوكولاتة لاحقا والمكسرات حسب الرغبة.
بسكويت شهي برقائق الكورن فليكس
المقادير:
2 كوب كورن فليكس
ربع كوب دقيق قمح كامل
ربع كوب دقيق أبيض
ربع كوب جنين القمح
نصف كوب سكر بني
ثلاث أربع كوب جبن ريكوتا
ملعقة صغيرة فانيلا
بيضة
الطريقة:
- قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
- اطحني حبوب الكورن فليكس حتى تحصلي على مسحوق من حبوب الكورن فليكس.
- ضعي الدقيق الأبيض وجنين القمح والقمح الكامل في إناء مناسب وضيفي له الكورن فليكس ثم قومي بتقليب المكونات.
- ضعي خليط القمح والكورن فليكس في إناء يحتوي على السكر البني.
- ضيفي باقي المكونات إلى الخليط وقومي بالتقليب جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.
- باستخدام ملعقة الآيس كريم قومي بتشكيل العجين على هيئة كرات وضعيها في صينية
- أدخلي الصينية الفرن لمدة 20 دقيقة أو حتى تنضج. أخرجي البسكويت من الفرن بعد أن ينضج وتناوليه صباحًا مع الشاي أو القهوة.
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