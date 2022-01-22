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بسكويت شهي برقائق الكورن فليكس

منشور 22 كانون الثّاني / يناير 2022 - 07:39
بسكويت شهي برقائق الكورن فليكس
بسكويت شهي برقائق الكورن فليكس

بسكويت شهي برقائق الكورن فليكس  وصفة سهلة وصحية لتحضير بسكويت برقائق الكورن فليكس، يمكنك اضافة الشوكولاتة لاحقا والمكسرات حسب الرغبة.

بسكويت شهي برقائق الكورن فليكس

المقادير:

بسكويت شهي برقائق الكورن فليكس
2 كوب كورن فليكس
ربع كوب دقيق قمح كامل
ربع كوب دقيق أبيض
ربع كوب جنين القمح
نصف كوب سكر بني
ثلاث أربع كوب جبن ريكوتا
ملعقة صغيرة فانيلا
بيضة
الطريقة:

  • قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
  • اطحني حبوب الكورن فليكس حتى تحصلي على مسحوق من حبوب الكورن فليكس.
  • ضعي الدقيق الأبيض وجنين القمح والقمح الكامل في إناء مناسب وضيفي له الكورن فليكس ثم قومي بتقليب المكونات.
  • ضعي خليط القمح والكورن فليكس في إناء يحتوي على السكر البني.
  • ضيفي باقي المكونات إلى الخليط وقومي بالتقليب جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.
  • باستخدام ملعقة الآيس كريم قومي بتشكيل العجين على هيئة كرات وضعيها في صينية
  • أدخلي الصينية الفرن لمدة 20 دقيقة أو حتى تنضج. أخرجي البسكويت من الفرن بعد أن ينضج وتناوليه صباحًا مع الشاي أو القهوة.

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