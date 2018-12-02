طريقة تحضير السحلب الساخن من مطبخ البوابة

طريقة تحضير السحلب الساخن

السحلب مشروب الشتاء الدافئ، فهو متميز بلون أبيض صافٍ، دسم وذو سماكة جيدة، وطعم لذيذ، إضافة إلى فوائده الجيدة خاصة بوجود بعض المكسرات التي تزيد من مزاياه الصحية ومن رونقه الجميل.

يقدم لكم "مطبخ البوابة" طريقة بسيطة لعمل السحلب:

المقادير:

-2 ملعقة كبيرة نشا الذرة:

-4 أكواب حليب

-3 ملاعق كبيرة من السكر (أو حسب الذوق)

-2 ملعقة صغيرة ماء

-2 ملعقة طعام الفستق والمكسرات، وغرامة المفروم

-1 ملعقة كبيرة من ماء الورد

-1 ملعقة صغيرة فانيلا (حسب الرغبة)

طريقة التحضير:

- أولاً، يمزج نشا الذرة مع نصف كوب من الحليب.

- ثم يوضع الحليب المتبقي مع السكر حتى يغليان جيداً، ثم يترك على نار خفيفة يمكن إضافة الفانيلا معهما.

- ثم يضاف خليط نشا الذرة والحليب إلى الوعاء.

- يتم طهيهم لمدة 10 دقائق مع التحريك باستمرار للحفاظ على عدم تشكّل أي كتل، وذلك حتى يصبح المزيج كثيفاً ومتماسكاً.

- ثم يتم إضافة ماء الورد.

- يقلب المزيج جيداً.

- يسكب ويرش على سطحه القرفة، الجوز، جوز الهند، الفستق الحلبي، اللوز، الصنوبر، الزبيب.

- وأخيراً يتم تقيدمه ساخناً أو بارداً حسب الرغبة.

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