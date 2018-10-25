كل ما تريدين معرفته عن الاطعمة المناسبة وغير المناسبة للبشرة الدهنية

بشرتك هي انعكاس لما تأكله لذلك يجب ان تنتبه لطعامك اذا شعرت بأن هناك زيادة في ظهور البثور أو حب الشباب. وإذا كان الجلد دهنيا ، فهذا يعني بأن هناك حب شباب ، رؤوس سوداء ، رؤوس بيضاء ، ومسام. متسعة.

لذلك ، انت بحاجة إلى إجراء تغييرات في نظامك الغذائي، وكذلك منتجات التجميل التي تستخدمها.

أولا يجب معرفة ما هي الأطعمة التي يجب أن تتناولها والتي يجب ان تتوقف عن تناولها لتجنب تفاقم مشكلة الجلد الدهني.

أغذية مناسبة للبشرة الدهنية:

الموز

يحتوي الموز على البوتاسيوم والفوسفات وفيتامين E ، الذي يساعد بشرتك على التوهج.

الخيار

يحتوي الخيار على أكثر من 90٪ من الماء ، وبالتالي فهو عامل إعادة تمييع رائع. أيضا ، والخيار لها خصائص مضادة للالتهابات ، والتي يمكن قتل البكتيريا والجراثيم بسهولة.

الألياف الغذائية

الأطعمة مثل البقول والحبوب الكاملة والأرز البني والذرة والشوفان والبقوليات والقمح هي ألياف ويمكن أن تعزز الجلد المتوهج الصحي. يتم هضم الأطعمة الغنية بالألياف بسهولة من قبل الجسم ويمكن أن تنتج نخالة.

المكسرات

المكسرات مثل الجوز واللوز والفول السوداني هي مصادر كبيرة لفيتامين E. على الرغم من أنه يمكنك الحصول على فيتامين E من الأطعمة الأخرى ، المكسرات صحية للغاية ، ويمكنك الحصول عليها في أي وقت. يمكنك الجمع بين المكسرات بالعسل واللبن ، وتناولها كوجبة خفيفة.

الخضروات الورقية الخضراء

الخضار الورقية الخضراء هي واحدة من أفضل الأطعمة إذا كان لديك البشرة الدهنية. من اللفت إلى السبانخ ، هذه الخضار تنتج فيتامين ج التي يمكن أن تساعد في مكافحة المؤكسدات التي تواجهها كل يوم.

الأطعمة التي يجب تجنبها:

السكريات

استهلاك السكر يسبب ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم. هذا يمكن أن يؤدي إلى إنتاج المزيد من الأنسولين ، والذي بدوره يؤدي إلى إنتاج مزيد من الزيت في الغدد. هذا يؤدي إلى حب الشباب والبشرة الدهنية.

منتجات الألبان

منتجات الألبان هي جزء مهم من نظامنا الغذائي. لكن الألبان غنية بالدهون. أيضا ، يحفز الألبان إفراز الغدد الدهنية ، مما يجعل بشرتك دهنية ودهنية.

الكربوهيدرات المكررة

الحبوب المكررة مثل الدقيق الأبيض (الميدا) ، والمعكرونة البيضاء ، والوجبات السريعة ، والعصائر المجهزة يمكن أن تلحق الضرر ببشرتك ، وتسبب ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم ، وبالتالي ، إرسال إنتاج الزيت إلى أبعاد مفرطة.

الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة (الدهون الملتهبة)

يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من الدهون المشبعة إلى زيادة الالتهاب في بشرتك ، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الزيت.

تجنب اللحوم الحمراء مثل النقانق ولحم الضأن ولحم الخنزير المقدد ولحم البقر ، فضلا عن الزبدة والبيتزا والجبن والقشدة والكعك والمعجنات.

أغذية حار

الأطعمة الغنية بالتوابل مثل الكاري الأحمر الهندي ليست مفيدة لبشرتك الدهنية. أيضا ، لا يمكن هضم الأطعمة الغنية بالتوابل بسهولة ، والتوابل الزائدة يمكن أن تؤدي إلى السموم.

إذا كان لديك بشرة دهنية ، يفضل تناول السلطات والحساء والأطعمة الخفيفة.