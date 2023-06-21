البوابة - تعد البطاطا أكثر من مجرد وجبة خفيفة كلاسيكية ، لأنها تحتوي على الكثير من البوتاسيوم. يمكن أن يكون لهذه المادة تأثيرات في خفض ضغط الدم وبالتالي قد تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. كما يحتوي الهليون أيضًا على الكثير منه. جنبا إلى جنب مع حمض الأسبارتيك ، فإنه يحفز وظائف الكلى. هذا يجعل من السهل التخلص من المواد غير المرغوب فيها وتحقيق التوازن في توازن الماء.



بطاطا مشوية بالهليون والطماطم

المكونات:

4 حبات بطاطا كبيرة الحجم

4 سيقان الهليون الأخضر

4 سيقان الهليون الأبيض

ملح

1 أوقية طماطم مجففة بالزيت

2 ملعقة كبيرة حبات جوز

2 اغصان زعتر

3 أونصات جبن شيدر

فلفل أسود



خطوات التحضير:

اغسلي البطاطا جيدًا وخزها في كل مكان عدة مرات بالشوكة. ضعيها في طبق للخبز واطهيها في فرن محمى على حرارة 200 درجة مئوية / 400 درجة مئوية تقريبًا. 1 ساعة حتى تصبح طرية.

في هذه الأثناء ، اغسلي وقلمي الهليون ، وقطعي الأطراف الخشبية ؛ قشري الهليون الأبيض ، وقشري الهليون الأخضر الى الثلث السفلي فقط. يُطهى في الماء المغلي المملح على نار متوسطة حتى يحصل الهليون على القليل من القرمشة (الهليون الأبيض حوالي 15 دقيقة والأخضر حوالي 5 دقائق). ثم يشطف بالماء البارد ، ويصفى، ويقطع من المنتصف بالطول ، ثم يقطع إلى النصف أو الثلثين بالعرض.

صفي الطماطم وقطعيها جيدًا. أيضا يقطع الجوز ناعما. اغسل الزعتر. وابرشي الجبن.

أخرجي البطاطا من الفرن لفترة وجيزة ، وقطعيها من المنتصف بالطول ، واضغطي عليها قليلاً. تملئ بالهليون والملح والفلفل وتزين بالطماطم والمكسرات والزعتر ، وجبن الشيدر ، تخبز البطاطا لمدة 10 دقائق أخرى في الفرن.

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