البوابة - تعتبر صينية الدجاج مع الطماطم وجبة سريعة وسهلة التحضير يمكنك تحضيرها في صينية واحدة وهي مثالية لنهاية الأسبوع. يُطهى الدجاج جنبًا إلى جنب مع الطماطم ، لذلك لا يتطلب الأمر سوى الحد الأدنى من التنظيف. هذا الطبق مليء بالنكهة أيضًا ، وذلك بفضل مزيج الأعشاب والبهارات.

يضيف الدجاج أطنانًا من البروتينات الخالية من الدهون إلى هذا الطبق بينما توفر الطماطم مادة الليكوبين القوية ، وهي صبغة طبيعية ومضادات للأكسدة تساعد على حماية خلايا الجسم من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.

صينية الدجاج بالطماطم بالفرن

المكونات:

5 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 أرجل دجاج كبيرة (مقطعة إلى 3 قطع)

8 حبات بطاطا صغيرة جديدة

8 كراث (مقشر لكن يبقى كاملاً)

1 لفت صغير (مفرومة خشنة)

2 أغصان زعتر (أوراق فقط)

1 كوسا (مقطعة إلى شرائح سميكة)

12 طماطم كرزية

1 ½ كوب زيتون



طريقة التحضير:

1. يسخن الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت.

2. يسخن الزيت على الفرن في صينية تحميص كبيرة وتحمّر قطع الدجاج بالكامل. يخرج الدجاج من المقلاة وتضاف البطاطا والكراث والثوم واللفت. قم برشها بالزيت واطبخها لمدة دقيقتين ثم أعد الدجاج إلى المقلاة مع 2 من أعواد الزعتر.

3. يتبل بالملح والفلفل ، ويُغطى بورق القصدير ويُشوى في الفرن لمدة 15 دقيقة. يقلب اللحم والخضروات ويضاف الكوسا مع التأكد من أن قطع الكوسا مغطاة بالزيت. غطيها مرة أخرى وأعيديها إلى الفرن لمدة 20 دقيقة أخرى.

4. نضيف الطماطم والزيتون مع دهنها بالعصائر ونعيدها إلى الفرن مكشوفة لمدة 10-15 دقيقة أو حتى ينضج الدجاج ويصبح كل الخضار طرياً.

5. أخرجيها من الفرن ووزعيها فوق أغصان الزعتر المتبقية وأوراق الريحان.

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