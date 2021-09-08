وصفات سريعة: بطاطا مقلية بالفرن بتوابل الستيك

هذه البطاطا المقلية المقرمشة والسميكة والمخبوزة بالفرن مع توابل الستيك للحصول على أقصى قدر من النكهة لا تنسى جربيها اليوم...

المكونات:

1 رطل بطاطا روسيت

1 ملعقة كبيرة زيت طبخ

½ ملعقة كبيرة بابريكا

½ ملعقة كبيرة بهار الستيك

الطريقة:

سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت. اغسلي البطاطا جيدًا. تقطع كل حبة بطاطا إلى أسافين ، ما يقرب من 12 قطعة بطاطس لكل بطاطا. (قطعي البطاطا إلى أرباع طوليًا ، ثم قطعي كل ربع إلى ثلاثة أسافين).

أضيفي شرائح البطاطا إلى وعاء مع زيت الطهي والبابريكا وتوابل الستيك. قلبي أسافين البطاطا حتى تتغطى جيدًا.

انشري شرائح البطاطا المقلية على صينية خبز مبطنة بالورق، وتأكدي من أنها في طبقة واحدة. انقليها إلى فرن ساخن واخبزيها لمدة 35 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنيًا ومقرمشًا جيدًا. اقلبيها مرة واحدة ، بعد حوالي 20 دقيقة من الخبز.

قدميها على الفور.

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