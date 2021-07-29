فلامينجو روم من تاشاس يقدّم تجربة فريدة مع أشهى المأكولات الصيفية

بيان صحفي

كشف مطعم فلامينجو روم من موقعه المميز في فندق جميرا النسيم، عن تقديم مجموعة مختارة من أشهر الأطباق الصيفية المميزة. ويدعو المطعم ضيوفه لاستكشاف مجموعة واسعة من النكهات مع قائمة الأطباق الفاخرة التي يقدمها، والاستمتاع بتجربة هادئة وراقية تنسجم مع التصاميم الداخلية الرائعة للمطعم والمستوحاة من الحضارة الإفريقية العريقة.

وتشمل العروض الموسمية سلطة الهليون وبراعم البازلاء وطبق الرافيولي بجبنة البوراتا والذرة مع الكمأة المبشورة. ويحلو ختام الوجبة الشهية مع حلوى أفوجاتو آل كافيه مع قرص العسل اللين وميلبا الخوخ المغطاة بآيس كريم الفانيليا.

1- سلطة الهليون وبراعم البازلاء

طبق غني من الهليون المشوي وبراعم البازلاء والطماطم المجففة تعلوها طبقة من جبنة البارميزان المبشورة وصلصة الكمأة والبندق.

2- تارتار لحم العجل

تتكون هذه الوجبة الدسمة من لحم العجل المحضّر محلياً مع صلصة الكبر والمخلل وتُقدّم مع خردل ديجون والبصل الصغير المخلل.

3- رافيولي بجبنة البوراتا والذرة

يتكون هذا الطبق اللذيذ من الباستا الطازجة المحشوة بالذرة الحلوة المشوية وجبنة البوراتا مع صلصة زبدة الريحان والزعتر تُنثر فوقها الكمأة المبشورة.

4- حلوى أفوجاتو آل كافيه مع قرص العسل اللين

تُقدّم هذه الحلوى المكوّنة من آيس كريم الفانيليا مع قليل من الإسبريسو إلى جانب قرص عسل مغطى بالفول السوداني وبسكويت الفلورنتين بالشوكولاتة.

5- ميلبا الخوخ

يجمع الطبق الشهي الخوخ المسلوق المزيّن بتوت العليق والماكرون بالشوكولاتة البيضاء إلى جانب موس الفانيليا وآيس كريم الفانيليا.

ملاحظة للمحررين:

تتوفر قائمة الأطباق الصيفية في المطعم خلال أوقات العمل:

من الأحد حتى الأربعاء:

من الساعة 12:00 ظهراً حتى 4:00 عصراً

ومن الساعة 7:00 مساءً حتى 1:00 بعد منتصف الليل

من الخميس حتى السبت:

من الساعة 12:00 ظهراً حتى 4:00 عصراً

ومن الساعة 6:00 مساءً حتى 1:00 بعد منتصف الليل

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