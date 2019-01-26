صينية بطاطا بيوريه

تعلمي معنا طريقة صنع صينية البطاطا بيوريه الشهية، طبق جانبي يناسب اطباق اللحوم والدجاج ...

المكونات:

5 حبات بطاطا متوسطة الحجم، مَقشورة ومُقطعة إلى حلقات

2 حص ثوم كبير الحجم، مَقشور ومُقطع إلى نصفين

¼ كوب حليب ساخن

1 ملعقة كبيرة زبد في حرارة الغرفة

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أبيض

الطريقة:

تُوضع حلقات البطاطا وقطع الثوم والملح في قدر متوسطة الحجم، ويضاف إليها كمية من الماء بحيث تُغمر به جيداً

تُغطىَّ طنجرة البطاطا ، وتُترك على نار عالية لمدة 12 دقيقة أو حتى تُسلق جيداً.

تُصفي قطع البطاطا والثوم من الماء، ثم تُوضع في وعاء عميق

يضاف الزبد والفلفل الأبيض إلى البطاطا والثوم، وتُهرس المكونات بالهراسة اليدوية حتى تُصبح هريس ناعم بدون ايِ تكتلات

يضاف الحليب الساخن بالتدريج إلى خليط البطاطا مع الاستمرار في الهَرس بعد كل إضافة حتى يُصبح هريس ناعم وهش

يُسكب هريس البطاطا في صحن التَقديم، ويُقدم.