البوابة - مع بدء العشر الأواخر من رمضان، تبدأ المسلمون بإرسال بطاقات تهنئة بمناسبة هذه الليلة العظيمة، والتي تعتبر فرصة ذهبية، وخير من ألف شهر، ونظرًا لفضلها وعظم قدرها فقد أخفاها الله لئلا تفوز بها إلا الهمم العالية التي تخلص في طلب العفو والمغفرة من ربها.

بطاقات تهنئة بمناسبة ليلة القدر

تهنئة بمناسبة ليلة القدر 2023

اللهم اجعل رمضان هذا العام خاتمه لكل احزاننا وبدايه لأفراحنا واجعل الجنة لنا منزلاً وارزقنا فيه فضل ليلة القدر كل عام وانتم بخير.

اللهم يا رب اجعل أحبتي ممن شملتهم برحمتك في عشرٍ مضت، وممن تشملهم بمغفرتك في عشرٍ أتت، وبلغهم عتقك من النار في عشر بقت، وتقبل دعائهم ليلة القدر.

اللهم اجعل ليلة القدر فرج كل مكروب و مهموم، اللهم ارفع بها البلاء و السوء، اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا ببركة هذه الليلة العظيمة وقداسة نور فجرها السعيد.

اللهم اجعل ليلة القدر فاتحة خير ويمن و بلغنا فيها المقاصد و الأمنيات ، اللهم أعدها علينا كل عام ونحن في ظلك و واسع رحمتك.

اللهم أختم لأحبتي رمضان، واكتب لهم في ليلة القدر العتق من النيران.

اللهم اجعلنا وأحبتنا من الصوامين القوامين المرحومين المقبولين المخلصين واكتب لنا في هذا الشهر من الرحمة والبركة والعفو لعبادك واجعلنا ممن صام رمضان واستكمل الأجر وحاز على عظيم الأجر وأدرك ليلة القدر كل عام وانتم جميعا بخير اخوتي في الله.

اللهم مع شهر الخير اجعل رمضان شهراً تتبدل فيه ذنوبنا إلى حسنات، وهمومنا إلى أفراح، واجعله خاتمة لكل أحزاننا وبداية لأفراحنا، وأعنا على صيامه وقيامه وبلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال.

أدعية ليلة القدر

اللهم يا ربّ أسألك بأسمائك الحسنى أن تتقبل صلاتنا وصيامنا ودعائنا فأنت الكريم المعطاء الخير.

اللهم يا رب اغفر لنا ما تقدّم وما تأخر من ذنوبنا وخطايانا وزلّاتنا بقدوم ليلة القدر العظيمة.

يا ربّ يا ربّ العالمين أصلح لنا أحوالنا وأنفسنا وديننا وأخلاقنا وعلمنا وعملنا في ليلة القدر.

اللهم يا ربّ ارزقنا اتباع طريق الحق والخير والبركة والمحبة وجنبنا طريق الباطل والشر والسوء أنت القادر على كلّ شيء.

دعاء لنفسي في ليلة القدر 2023

رسائل تهنئة ليلة القدر