بطاقات تهنئة شهر شعبان 2022 سوف نقدمها لكم في هذا المقال، فهي تختصر مشاعر المحبة والسعادة والرحمة والأجر العظيم في شهر شعبان الذي يغفل عنه الكثير من الناس.

بطاقات تهنئة شهر شعبان 2022

بطاقات تهنئة شهر شعبان 2022، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.

بطاقات تهنئة شهر شعبان 2022، رجب، شعبان، رمضان، كل عام وأنتم بخير.

أجمل تهنئة بقدوم شهر شعبان كل عام وأنتم بخير.

بطاقات تهنئة شهر شعبان 2022، تهاني ومباركات شهر شعبان.

يا رب لا تخرجنا من هذا الشهر إلا وقد غفرت لنا.

أهلاً شعبان شهر شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان.

بطاقات تهنئة شهر شعبان 2022، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

بطاقات تهنئة شهر شعبان 2022، شهر شعبان ترفع فيه الأعمال، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان.

صور بطاقات تهنئة شهر شعبان 2022



كلام جميل بحلول شهر شعبان 2022

كلام جميل بحلول شهر شعبان 2022، شهر شعبان هو شهر ترويض الأرواح، وترقيتها لتكون في الحَالة التي تتناسب مع شهر رمضان المُبارك، فاحرصوا على خيرات شعبان.

يحمل لنا شهر شعبان الكثير من الخير، ويفتح الأبواب على مِصراعيها لقلوبنا لكي تدخل شهر رمضان بكامل الجاهزيّة، فاللهم لك الحمد.

كلام جميل بحلول شهر شعبان 2022، نُبارك لكم استقبال شهر شعبان المميّز، ونُبارك لأنفسنا تلك السّاعات الطيّبة العامرة بذكر الله تعالى، نسأل الله أن يبلّغنا وإيّاكم شهر رمضان.

كلام جميل بحلول شهر شعبان 2022، شهر شعبان هو شهر الخير والتّصالح مع الذّات، شهر نُعيد معه قراءة الأفكار للتعرّف على الطّريق الصحيح قبل أن نبدأ رمضان، فاللّهم نجّنا.

كلام جميل بحلول شهر شعبان 2022، تهتم القلوب الصّالحة بشهر شعبان، فهو ما تعلّمناه من سيرة السّلف، وخيرة الأصحاب، فاللهم استودعناك قلوبنا، فأصلحها مع شهر شعبان.

مسجات تهنئة بحلول شهر شعبان 2022

إنّ شهر شعبان هو شهر العودة، والتّراجع، هو شهر البِداية الجَديدة التي تحمل معها كلّ الآمال بمستقبل جديد، فاللهم بلّغنا رمضان بكامل الخير.

ترتقي الأرواح وتطيب الأخلاق وتزهو النّفوس مع شهر شعبان، لأنّه الحقيقة التي تعود بالقلوب إلى خالقها، فيليق بتلك المناسبة أن نستقبلها بأطيب المشاعر.

مسجات تهنئة بحلول شهر شعبان 2022، مناسبة مهمّة، ترتقي بها قلوبنا إلى الله تعالى، ونتعرّف بها على إحدى أطيب النَّفحات الإيمانيّة، لتقودنا إلى شهر رمضان المُبارك بكامل الجاهزيّة، كلّ عام وأنتم بخير.

مسجات تهنئة بحلول شهر شعبان 2022، بمناسبة قرب شهر رمضان المُبارك، أسأل الله أن يزيدك من فضل جوده، وأن يرزقك الطّريق الصّواب الذي يهدأ به ضجيج العالم، وترتقي به مسارات الحياة.

بكثير من المحبّة نستقبل وإيّاكم شهر شعبان الطّيب، الذي يطيب لنا فيه إرسال التّهاني والتبريكات لأغلى النّاس، سائلين المولى لهم حسن الصّيام والقيام.

رسائل تهنئة بحلول شهر شعبان 2022

عبارات عن شهر شعبان 2022