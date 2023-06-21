تلعب بطاقات تهنئة عيد الأب 2023 دوراً كبيرًا على مدى حب الأولاد لآبائهم، وكما أنها تُعبِّرُ هذه البطاقات على تجديد الحب والفرح، بالإضافة إلى شعور الأبناء بالأمان مع آبائهم بهذا اليوم المميز، وفيما يلي نقدم لكم أجمل بطاقات تهنئة عيد الأب 2023:
بطاقات تهنئة عيد الأب 2023
كلمات عن عيد الأب 2023
- الأب هو وحده الذي لا يحسد أبنه على موهبته.
- أعط أباك النّصف حيًّا وميّتاً وفضّل عليه من كرامتها الأمّا.
- إذا عشت دون أن تكون أبا فإنك ستقضي دون أن تكون رجلا.
- وكم أب علا بأبن ذرى شرف.. كما علت برسول اللّه عدنان.
- الأب هو الذي يخفي أخطاء أبنه، والأبن يخفي أخطاء أبيه.
- ليس هناك مكان ينام فيه الطفل بأمان مثل غرفة أبيه.
- أبي.. لم أجد صدراً يضمني إليه سواك فأنت نبع الحنان السامي ونبع الحب الصافي.
- عليك ببرّ الوالدين كليهما وبرّ ذوي القربى وبرّ الأباعد.
- جنى أب أبناً غرضاً.. إن عقّ فهو على جرم يكافيه تحمّل عن أبيك الثقل يوماً.. فإن الشيخ قد ضعفت قواه أتى بك عن قضاء لم ترده.. وآثر أن تفوز بما حواه.
- اللهم متع كل أب بأولاده ومتع كل الأولاد بأبائهم.
- أبي الغالي.. ناديت بكلمة أبي.. فلم أجد كلمةً تمحو مافيني سواها لم أجد دنيا تحتويني سواها.
- الكون على اتساعه لا يضاهي أبداً سعة قلب أبي.
- أبي الغالي هو رجل انطبقت عليه أوصاف الملائكة، أم ملاك انطبقت عليه أوصاف الرجال.
- رغم كبر سني إلا اني أبكي شوقا اليك أبي الحبيب.