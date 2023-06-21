الكثير من الدول تحتفل في عيد الأب تقديرًا لجهودهم وتكريمًا لهم على ما بذلوه في حياة أولادهم، ولتقدم عزيزي كيكة عيد الأب الشهية والمميزة لوالدك نقدم لك المقادير والطريقة بالتفصيل.

كيكة عيد الأب

مقادير كيكة عيد الأب

كوب من الدقيق.

كوب من السكر.

ربع كوب من الكاكاو.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من اللبن السائل.

نصف كوب من الماء الساخن.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

نصف ملعقة حجم صغير من البيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

بيضة.

مقادير صوص الشوكولاتة

5 ملاعق كبيرة من الزبدة.

3 ملاعق كبيرة من الحليب.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع كوب من الكاكاو.

كوب وربع من السكر.

طريقة تحضير كيكة عيد الأب

اخلطي الدقيق مع السكر والكاكاو وصودا الخبز والبيكنج باودر والملح في وعاء كبير.

أضيفي البيض والزيت واللبن والماء، اخفقي المكونات معاً حتى تمتزج تماماً.

اسكبي الخليط في صينية كيك دائرية أو مربعة مبطنة بورق الزبدة، واخبزيها في الفرن المحمى مسبقاً على حرارة 180° لمدة 30 دقيقة.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة