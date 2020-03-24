بطلة فيلم Mulan تحبس الأنفاس بتوقيع إيلي صعب.. والأسود عنوان الفخامة‎

حظي مصممو الأزياء العرب بشهرة كبيرة حول العالم، وأبدعوا بتصاميمهم الخيالية مما جعلهم محط أنظار نجمات هوليوود اللواتي يخترن أجمل الإطلالات وأروعها من توقيعهم في المناسبات والاحتفالات العالمية.

وخطفت الممثلة الأمريكية- الصينية "ليو ييفي" الأنظار بإطلالتين تحبسان الأنفاس من توقيع مصمم الأزياء اللبناني "إيلي صعب" خلال جولتها لحضور العروض الأولى لفيلمها الجديد Mulan النسخة الحية من فيلم الأنيميشن الذي يحمل ذات العنوان.

وبدت بطلة الفيلم "ليو ييفي" كأميرة من أفلام ديزني مُرتديةً فستان عرائسي ذهبي اللون مُزيَّن بنقوش وزخارف ذهبية أنيقة على شكل أزهار صغيرة من مجموعة "إيلي صعب" لخريف وشتاء 2019 في حفل إطلاق فيلم Mulan بمدينة هوليوود.

جاء الفستان بقصة صدر على شكل قلب، وتصميم ضيق ناحية الخصر، في حين جاء بذيل طويل انسدل على السجادة الحمراء بطريقة منحتها لمسة من الدراماتيكية والملوكية.

واعتمدت "ليو ييفي" تسريحة شعر مموَّجة انسدلت على جانب كتفها، بينما طبَّقت القليل من مستحضرات التجميل، بينما تزيَّن بأقراط مُتدلية فحسب.

وفي نهاية هذا الأسبوع، حضرت "ليو ييفي" العرض الأول للفيلم بمدينة لندن مرتديةً فستان أسود أوف شولدر شفاف ناحية الخصر من توقيع "إيلي صعب"، وتميَّز الفستان الخيالي بفتحة صدر على شكل V مع ياقة مزركشة وتنورة أنثوية مُزيَّنة بطبعات على شكل ورود جورية.

ولإبراز جمال ملامحها اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة مُزيَّنة بحبيبات اللؤلؤ، كما طبَّقت أحمر شفاه أحمر مائل إلى البرتقالي، وتزيَّنت بأقراط ألماسية.

يذكر أنه كان من المقرر إطلاق الفيلم في الـ27 من شهر مارس، لكن لم يحدد موعد جديد بعد الأحداث الأخيرة لتفشي فيروس كورونا.