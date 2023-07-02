هل تعود دار "بالنسياجا" إلى أسبوع الموضة في باريس بعد فضيحتها المدوية؟

مع إعلان انطلاق أسبوع الموضة للأزياء الراقية لموسم خريف وشتاء 2023-2024 في العاصمة الفرنسية باريس يوم الأربعاء المقبل، ضجت مواقع التواصل الإجتماعي والصحف ومنصات المؤثرين في صناعة الأزياء ومدونين الموضة ومراقبين صيحات الموضة بالأسئلة المختلفة حول ما إذا كانت دار الأزياء العريقة الفرنسية "بالنسياجا" ستعود إلى أجندة الموضة المعروفة التي تبدأ نشاطاتها ضمن الفترة بين يوليو (تموز) الذي تعرض فيه مجموعات الـ"أوت كوتور" أو الأزياء الراقية لموسم خريف وشتاء العام المقبل وصولا إلى ينانير (كانون الثاني) الذي تعرض فيه مجموعات الأزياء الراقية لموسم ربيع وصيف من العام ذاته.

وكانت الإجابة من مصادرنا بـ نعم، فمن مصادر مقربة دار بالنسياجا عائدة إلى أجندة الموضة بعرض أزياء سيقدم فيه المجموعة الراقية لمجموعة خريف وشتاء 2023-2024 وسيعرض فيها المصمم الأوكراني "ديمنا فاسليا" المدير الإبداعي للدار والمصور الخاص بالحملات الخاصة بمجموعات ال"أوت كوتور" آخر ابتكاراته للدار.

بيلا حديد، نيكول كيدمان، كيم كارداشيان وموقفهم تجاه دار بالنسياجا

بعد العرض الذي أقيم في العام الماضي في شهر يوليو (تموز) والذي عرضت فيه مجموعة الدار الخاصة بأزياء موسم خريف وشتاء 2023-2024 الخاصة بالأزياء الراقية والتي اكتسحت وتصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي ومجلات الموضة ومنصات مدونين الموضة حول العالم، كانت ردود الفعل قوية وسريعة الإنتشار حول مشاركة ألمع أسماء عالم الفن من التمثيل والغناء وعرض الأزياء في هذه المجموعة حيث شارك فيها ألمع الأسماء ابتداء من: الممثلة الأميريكية نيكول كيدمان والمطربة الأميريكية دوا ليبا وعارضة الأزياء البريطانية (السوبر مودل) نايومي كومبل، إضافة إلى سفيرة الدار وصديقة المصمم والمدير الإبداعي كيم كارداشيان.

فاستطاع المصمم والعلامة بكل سهولة جذب أنظار العالم نحو مجموعته. لكن من يعلم فيما إذا ستشارك أي من هذه النجمات في المجموعة القادمة التي يفصلنا عنها عدة أيام فقط.

كيف سيقام العرض وهل هناك أي تخوفات معينة؟...

بحسب ما أعلنت منظمة الموضة الخاصة بإقامة عروض الأزياء الراقية في باريس والهيئة المسؤولة عن متابعة الأعمال التي تقوم بها دور الأزياء قبيل التحضير لمجموعاتها الـ"أوت كوتور" فقد صرحت كل من الجهتين أنه ولو أن الدار أحببت إقامة عرض أزياء راقية فيفضل إقامته بحضور معين وعدد محدود من الصحافة وعدم إجراء بث حي مباشر للعرض كما اعتادت العلامة أن تفعل في جميع مجموعاتها السابقة.

ماذا يأتي بعد اعتذار ديمنا فاساليا؟

ما تزال التساؤلات تدور حول عودة ولاء محبي الدار وأصدقاء المصمم كسابق عهده قبل الفضيحة الجنسية التي أشارت بكل وضوح إلى توظيف الأطفال واستغلالهم بطرق جنسية وإيحاءات خطيرة متعلقة بممارسة العنف على الأطفال؟ كل هذه الأسئلة ستجاب يوم الأربعاء بعد عرض المجموعة الخاصة بالموسم المقبل للأزياء الراقية