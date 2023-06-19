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تريند تيك توك من ديور.. برايمر لبشرة لامعة وخدود متوهجة

نارت علي

نارت علي

تاريخ النشر: 19 حزيران / يونيو 2023 - 12:08
تريند تيكتوك...هذه المرة من ديور على هيئة برايمر، لبشرة لامعة ومرطبة وخدود متوهجة.

يكمن نجاح المكياج المثالي دائما في عدة خطوات هامة قبيل تطبيق الألوان والمنتجات التي ستضفي الثقل إلى المكياج من بلشر، ظلال العيون، كريم الأساس البرونزي، أو حتى أحمر الشفاه والماسكارا، لذلك عليكِ أن تحرصي دائما على اختيار كل ما هو مثالي وثابت في قاعدة مكياجك.

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 لذلك دعي  الخطوة الأساسية الأولى في روتين مكياج وجهك تكون باستخدام برايمر مثالي كذلك الجديد من ديور باسم "ديور فورايفير فييل". حيث أن استخدام البرايمر يهيئ البشرة ويوحد لونها لتسهيل تطبيق الأساس والمكياج وتحسين الثبات الخاص بالمنتجات التي ستطبقيها، وكخطوة أخيرة ، يضمن بخاخ تثبيت المكياج مظهرا مثاليا وثباتا يدوم طويلا.

التركيبة السحرية والخفيفة من ديور

تكشف العبوة الزجاجية الفاخرة عن مكنونات هذا المنتج القوي على هيئة سائل يفتتح الواحد وأربعون درجة لونية ابتداء من سائل لؤلؤي فاخر ولامع، بتركيبة حصرية مكونة من ستة وثمانون بالمئة من مكونات طبيعية وعضوية من الزهور والفواكه الطبيعية وعناصر الطبيعة المختلفة التي تعطي هذا المنتج قوته التي ستتميزي بها لتنطلقي إلى تطبيق مكياجك الذي تحبينه. 

إضافة إلى مخزون عالي من الهايلارونيك أسيد الذي يغذي البشرة بعمق ويمنح التوهج والتغذية التي تملأ طبقات البشرة من العمق لتحصلي على خدود ووجنتين مرفوعة. فبذلك تحصلي على فائدتين غنيتين لبشرة صحية وذات مظهر جمالي مثالي.

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تدرجات لونية راقية ودقيقة

بأكثر من أربعون درجة مختلفة يمكنك الحصول على اللون الأكثر كفاءة ومناسبة للون بشرتك لكي تكون التغطية والتعبئة مثالية لبشرتك وأقرب إلى الصورة الحقيقة وتضمني ثبات ماكياج عالي ويدوم طويلا ضمن اللون الأمثل الذي ستختاريه والذي سيناسب بشرتك.

آنيا تايلور جوي للحملة الإعلانية المقبلة

تألقت النجمة والممثلة الأمريكية في الحملة الإعلانية الجديدة بلوك طبيعي ومشرق ممثلة إمرأة ديور الواثقة والقوية التي تتمتع بجمال طبيعي وساحر وحضور ملفت ومميز بمكياجها الطبيعي واللامع. حيث من المعروف أن آنيا تايلور جوي ستتألق في جميع الحملات الإعلانية القادمة للعلامة.

كلمات دالة:ديوربرايمرماكياج

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