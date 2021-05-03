أفضل الطرق لمكافحة البعوض في صيف2021

الناموس (البعوض) من الحشرات الطفيلية المزعجة والتي تحمل العديد من الأمراض عند تنقلها من مكان لآخر. وتتغذى الأنثى منها على دم الإنسان لأخذ المعادن والفيتامينات التي يحملها الدم والذي يُساعد في نضج البويضات.
تنشط أنثى الناموس في فترة ما قبل الغروب حتى غروب الشمس، وفي هذه الأوقات تضع أنثى البعوض بويضاتها وبعد مرور ما يُقارب 24 ساعة تُصبح هذه البويضة قادرة على التبويض مرة أخرى، وفي هذه الحالة لا يمكن التخلص من الناموس بشكل سهل وبسيط، وإنما يحتاج لعدة أيام حتى يُقضى عليه بالكامل لهذا يجب الحرص في هذه الفترة واغلاق النوافذ والابواب جيدا ورش المبيدات حتى لا يتكاثر الناموس.
ما هي الأمراض التي ينقلها الناموس؟
- فيروس النيل الغربي: وهو نوع من الحمى التي تنتشر في منطقة أوروبا وأفريقيا وآسيا، وتصيب الأشخاص ذو البنية الضعيفة والمناعة القليلة، مثل الأطفال والمسنين.
- حمى الدنجي: وهي الحمى الفيروسية التي يتم الإصابة بها من قبل البعوضة الآسيوية والصفراء، وتنتشر هذه البعوضة في مصر، والسعودية، والسودان، والصومال.
- الحمى الصفراء: وتنتشر في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وهي من النوع الفيروسي. الملاريا: وهو من الأمراض الأكثر انتشاراً في أفريقيا وهي من النوع المعدي.
ما هي أعراض الإصابة بلدغة الناموس العادية؟
- تورم واحمرار مكان اللدغة.
- حكة شديدة أثناء الليل.
- ارتفاع على درجة حرارة الجسم.
- للأشخاص المصابين بالحساسية: تورم شديد مكان اللدغة، مع تكون بعض الدمامل التي تحتوي على مادة بيضاء يفرزها الجسم لدفع سم البعوضة خارج الجسم.
- ارتفاع على درجات الحرارة.
- القيء في بعض الأحيان.
- التعب والإرهاق والشعور بالإعياء والنعاس الشديد.
كل ما تريد معرفته عن "بعوضة النمر المنقط"
طرق فعالة للتخلص من البعوض:
- رش المنزل بالمبيدات الحشرية بانتظام في موسم تكاثر البعوض، مع تهوية المنزل جيداً بعد الرش للحفاظ على صحة وسلامة أفراد العائلة، وخصوصاً الأطفال.
- وضع الأقراص القاتلة للناموس يومياً قبل فترة الغروب حتى آخر الليل.
- استخدام الناموسية وهي من الطرق التقليدية القديمة والتي ما زالت ذات حماية فعالة من لدغ الناموس.
- استخدام زيت الريحان في المبخرة وتشغيله بشكل يومي في المنزل، بهذه الطريقة يتم القضاء على الناموس مع الاستمتاع بالرائحة العطرة لجميع أركان المنزل.
- دهن البشرة بكريم خاص بطرد الناموس، إذ يمكن تجنب التعرض لقرصته بإبقائهِ بعيداً عن الجسد، ويجب وضع هذا المُستحضر على الأماكن المكشوفة من الجسد كالذراعين والقدمين.
- استخدام زيت طارد للناموس، فبدلاً من استخدام المُستحضرات الكيميائية يُفضل استخدام الزيوت الطبيعية التي تطرد الناموس وتحمي البشرة في نفس الوقت.
- استخدام أنواع إنارة خاصة لا تجذب الناموس.
- استخدام جهاز خاص يصعق الناموس ويقتله.
- زرع الثوم أو الريحان في الحديقة أو القيام بتعليقهِ داخل المنزل، ولا يوجد لهذهِ الطريقة أي إثبات علمي، إلا أن كثير من الناس يستخدمونها وينصحون بها بشدة.
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