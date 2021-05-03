أفضل الطرق لمكافحة البعوض في صيف2021

الناموس (البعوض) من الحشرات الطفيلية المزعجة والتي تحمل العديد من الأمراض عند تنقلها من مكان لآخر. وتتغذى الأنثى منها على دم الإنسان لأخذ المعادن والفيتامينات التي يحملها الدم والذي يُساعد في نضج البويضات.

تنشط أنثى الناموس في فترة ما قبل الغروب حتى غروب الشمس، وفي هذه الأوقات تضع أنثى البعوض بويضاتها وبعد مرور ما يُقارب 24 ساعة تُصبح هذه البويضة قادرة على التبويض مرة أخرى، وفي هذه الحالة لا يمكن التخلص من الناموس بشكل سهل وبسيط، وإنما يحتاج لعدة أيام حتى يُقضى عليه بالكامل لهذا يجب الحرص في هذه الفترة واغلاق النوافذ والابواب جيدا ورش المبيدات حتى لا يتكاثر الناموس.

ما هي الأمراض التي ينقلها الناموس؟

فيروس النيل الغربي: وهو نوع من الحمى التي تنتشر في منطقة أوروبا وأفريقيا وآسيا، وتصيب الأشخاص ذو البنية الضعيفة والمناعة القليلة، مثل الأطفال والمسنين.

وهو نوع من الحمى التي تنتشر في منطقة أوروبا وأفريقيا وآسيا، وتصيب الأشخاص ذو البنية الضعيفة والمناعة القليلة، مثل الأطفال والمسنين. حمى الدنجي: وهي الحمى الفيروسية التي يتم الإصابة بها من قبل البعوضة الآسيوية والصفراء، وتنتشر هذه البعوضة في مصر، والسعودية، والسودان، والصومال.

وهي الحمى الفيروسية التي يتم الإصابة بها من قبل البعوضة الآسيوية والصفراء، وتنتشر هذه البعوضة في مصر، والسعودية، والسودان، والصومال. الحمى الصفراء: وتنتشر في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وهي من النوع الفيروسي. الملاريا: وهو من الأمراض الأكثر انتشاراً في أفريقيا وهي من النوع المعدي.

ما هي أعراض الإصابة بلدغة الناموس العادية؟

تورم واحمرار مكان اللدغة.

حكة شديدة أثناء الليل.

ارتفاع على درجة حرارة الجسم.

للأشخاص المصابين بالحساسية: تورم شديد مكان اللدغة، مع تكون بعض الدمامل التي تحتوي على مادة بيضاء يفرزها الجسم لدفع سم البعوضة خارج الجسم.

ارتفاع على درجات الحرارة.

القيء في بعض الأحيان.

التعب والإرهاق والشعور بالإعياء والنعاس الشديد.

كل ما تريد معرفته عن "بعوضة النمر المنقط"

طرق فعالة للتخلص من البعوض: