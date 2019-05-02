بعيدًا عن البهاق... أسباب ظهور بقع بيضاء على الجلد بشكل مفاجئ

تتعرّض البشرة للكثير من التغيّرات والمشاكل الصحيّة، فعلى سبيل المثال قد تظهرُ عليها بُقعٌ بيضاء بشكلٍ مُفاجئ أو تدريجيّ، وهُنالِكَ العديد من المُسببات لهذهِ البُقع، وعلى الشخص عمل الفحوصات اللّازمة عندَ الطبيب؛ لتشخيص حالته لمعرفة السبب وللحصول على العلاج المناسب، وتوضح دكتور عنود العيسي أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر أن البقع البيضاء التي تظهر علي الجلد هي بسبب وجود خلل في الخلايا الصيغية التي تسمي الميلاتونين هذه الخلايا تختلف بعددها وبكثافتها ونشاطها.



لذلك نجد هذه البقع مختلفة من شخص لآخر، نتيجة اختلال هذه الخلايا، سواء عن طريق زيادة في الإنتاج أو نقصان في الهدم، وتعتبر المناعة لها جزء كبير في مكافحة تلك الأمراض، والبقع البيضاء يأتي بعضها بسبب الجفاف، وبعضها بشكل مفاجئ ولكن كل حالة لها علاج حسب كل حالة ، وهناك من البقع هذه وحمات لا يمكن علاجها، ومن المعروف أن نقص التصبغ يأخذ وقت في العلاج يصل إلى سنوات.

أهم النصائح للمتابعين :

- يجب التعرض للشمس ولكن بالقدر القليل والابتعاد عن "التان" لانتشار سرطانات الجلد.

- الاهتمام بالترطيب واستخدام واقي الشمس.

- علاج هذه البقع عن طريق كريمات موضعية تعمل علي تثبيت المناعة، أو عن طريق الأشعة أو الليزر كالإكزيما، فكل حالة لها طريقة علاج مختلفة عن الأخرى .

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