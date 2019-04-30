كيف يعتني الرجال ببشرتهم في الصيف؟

لاشك أن العناية بالبشرة شئ مهم لا يمكن تجاهله، لاسيما في فصل الصيف، وهذا الشيء لا يقتصر على النساء فحسب بل يهم الرجال أيضأ.

نشرت صحيفة " تايمز أوف إنديا " الروتين اليومي الذي يجب أن يتبعه الرجال لإعتناء الرجال ببشرتهم ، وهو عبارة عن خطوات بسيطة توفر الوقت والمال من أهم هذه الخطوات هى :

١- غسول الوجه لا غنى عنه

بعض الرجال لا يدركون أهمية غسول الوجه ولكن يجب عليهم إستخدامه حتى ولو مرة واحدة فى الأسبوع للحفاظ على نظافه المسام .

٢- استخدام مناديل الوجه المبللة

فى يوم حار ومشمس يمكنك استخدام المناديل المبللة ومسح وجهك لتشعر بالإنتعاش، توجد أنواع كثيرة من مناديل الوجه ولأغراض عديدة مثل مناديل تنظيف الوجه فقم بشراء المناديل التي تناسب إحتياجاتك.

٣- الاحتماء من أشعة الشمس

إذا كنت من أصحاب المهن التى تتطلب وجودك تحت أشعة الشمس والتعرض لدرجات الحرارة العالية

فأحرص على شراء القمصان ذات الأكمام الطويلة حتى تحافظ على أكبر جزء من بشرتك بعيدا عن أشعة الشمس.

٤- الحرص على شرب كميات كبيرة من الماء

يجب عليك شرب كميات كبيرة من الماء لترطيب جسمك بالإضافة لوضع الكريمات المرطبة فالبشرة التى لا تحصل على ما يكفيها من الماء والترطيب فستبدأ في إفراز زيوتها الخاصة وستصبح بشرتك لامعة ودبقة.

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