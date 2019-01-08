كيف تتخلصين من البقع البنية على اليدين؟

حماية الجلد أهم خط دفاعي 1 من 2

spotner قلم علاجي للبقع الداكنة على اليدين 2 من 2

تعد هذه البقع مشكلة جمالية للعديد من النساء والرجال على حد سواء، وتعرف هذه البقع أيضا باسم بقع الكبد (على الرغم من أن لا علاقة لها بالكبد)، ولكن يمكن لظهور هذه البقع الصبغية على يديك أن تجعلك تبدين أكبر سنا من سنك الحقيقي. اتبعي هذه النصائح للتصدي لها.

بالإضافة إلى الجلد المحيط بمنطقة العين يعتبر جلد اليدين الأكثر حساسية. التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية بشكل يومي، الإفراط في غسل اليدين، والأسوأ من ذلك كله تجاهل استخدام الكريمات المرطبة كل ذلك يمكن أن يجعل اليدين أكثر عرضة للعوامل الخارجية القاسية وبالتالي ظهور البقع الصبغية والتجاعيد المبكرة.

بطبيعة الحال، المفتاح الممل ولكن الواقعي هو الوقاية، وهذا يعني الواقية من أشعة الشمس واستخدام كريم فعال ضد الشمس، وارتداء القفازات في فصل الشتاء.

حماية الجلد بهذه الطريقة سوف يدفع البقع الداكنة الموجودة فعليا إلى التلاشي، ويساعد على منع تشكيل بقع أخرى جديدة.

بالإضافة إلى ذلك يمكن للعلاج بالضوء النبضي المكثف (IPL) أيضا أن يساعد في التخلص من هذه المشكلة (ولكن لا تنسي الكريم الواقي من الشمس بعد ذلك، وإلا فسوف يعود الحال إلى ما كان عليه).

وهناك أيضا علاج تجميلي جديد نعتقد أنه سيكون فعال جدا، ويعرف باسم Spotner ـ zurego.com وهو قلم يحتوي على SPF50 وبعض المكونات الفعالة المضادة للتصبغ، بما في ذلك (Sepiwhite) الذي يسيطر على تشكيل وتشتت الميلانين، وGigawhite، مبيض مشتق من نبات.

واستخدامه لمدة ثلاثة أسابيع يمكن أن يحدث فرقا كبيرا ويساعد على اختفاء البقع الداكنة بشكل ملحوظ.