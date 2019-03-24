هل البكاء في العمل تصرف مقبول؟

لا شك أننا نقضي جزءا كبيرا من يومنا في مكان عملنا ، والكثير منا يشيرون إليه على أنه "بيتهم الثاني" ، أليس كذلك؟ لذلك إذا شعرنا بالإحباط والغضب والانزعاج أثناء ساعات العمل ، فهل من الخطأ التعبير عن مشاعرنا؟ دعنا نوضح الامر أكثر - هل ذرف الدموع في المكتب امر مقبول؟ هل سيبدأ زملائك بالحكم عليك؟ هل سيؤثر ذلك على سمعتك المهنية؟ إليك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها عن هذا السيناريو.

لا بأس في البكاء

حسنًا ، الموظف ليس روبوتًا. سواء كان ذلك بسبب شيء مؤلم أو مزعج حدث في الحياة الشخصية أو المهنية ، فمن الطبيعي (والإنساني بدوره) الشعور بالعاطفة تجاهه. لذلك ، يجب إلا أن ينظر إلى ذرف الدموع بضوء سلبي أو أن تصبح مرتعًا للثرثرة.

أنت لست وحدك

في حال كنت تشعر بالحرج من الانفعال تجاه شيء ما في مكتبك ، فأنت لست وحدك. فقد اعترفت شيريل ساندبرج ، مدير العمليات في Facebook ، بالبكاء في العمل وحثوا الناس على التوقف عن معاملته باعتباره من المحرمات.

كيف ينظر كل جنس إلى هذا الموقف!

وفقًا لمسح أجرته مؤلفة كتاب "عواطف في العمل" آن كريمر ، اعترفت 41 في المائة من النساء و 9 في المائة من الرجال فقط بالبكاء في العمل. من المثير للدهشة أن المشاركين الذكور شعروا بتحسن بعد ذلك واستشهدوا بالكلمات الدقيقة ، "شعرت بأن عقلي اصبح اكثر حدة، وبدا المستقبل أكثر إشراقًا ، بالإضافة الى الشعور بالراحة الجسدية والتحكم". من جهة ثانية شعرت النساء بالاشمئزاز وكأنهن فشلن في اختبار التفرقة ضد النساء.

تفاصيل أخرى

كما أشار الاستطلاع إلى أن سلوك الفرد العاطفي لا يمكن أن يرتبط بجنس معين. في الواقع ، هناك منطق بسيط وراء ذلك! أولئك الذين يميلون إلى تناول الأشياء بشكل شخصي أكثر عرضة للبكاء.

ولكن ضع بعين الاعتبار ان البكاء لحدث شخصي ما أو حتى متعلق بالعمل يجب الا يتخطى حدوده ويصبح حدثا هاما في مكان العمل، حاول تجنب الثرثرة.