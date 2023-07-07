بلقيس وشاكيرا باللون الأبيض في باريس.. وهل حاولت الأخيرة إيصال رسالة؟

شهد أسبوع الموضة في باريس حضور عدد كبير وضخم من النجمات العالميات من بين كل من عالم الغناء والتمثيل والترفيه ومدونات وعاشقات الموضة للعديد من الفعاليات الخاصة بدور الأزياء العالمية التي تنوعت بين عروض الأزياء والمعارض والمتاحف، حيث كان هناك حضور قوي للنجمات العرب من سلمى أبو ضيف والمغنية بلقيس فتحي، إضافة إلى عدد من النجمات العالميات اللواتي تنافسن في الأناقة والإطلالات الجذابة والأنيقة والملفتة للنظر.

خطفت كل من شاكيرا وكاميلا كابيلو الأنظار في أسبوع الموضة بباريس جنبا إلى جنب مع العديد من أبرز وألمع أسماء عالم الفن.

نرصد إليكم أبرز الإطلالات وهل حملت إطلالة شاكيرا أية رسائل خفية؟

خطفت المطربة العالمية شاكيرا الأنظار بإطلالتها في أسبوع الموضة قبل حضور العرض الخاص بـالعلامة الفرنسية العريقة المتخصصة في صناعة الأزياء الراقية "الأوت كوتور" فيكتور آند رولف لخريف وشتاء 2023 - 2024.

وباتت إطلالة شاكيرا حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ظهورها في باريس في شارع "ري كومبون".

واختارت شاكيرا أن تظهر بإطلالة باللون الأبيض، عبارة عن معطف قصير حتى الركبة، مكتوب عليه كلمة NO عملاقة ثلاثية الأبعاد بتقنية الـ"أوبليكيه"، وهو الزي الذي اختارته من مجموعة Viktor & Rolf لخريف 2008 للأزياء الراقية.

واعتبر البعض بحسب تحليلاتهم أن كلمة no، تقصد من خلالها توجيه رسالة محددة لزوجها السابق جيرارد بيكيه، فيما لم تعلق المطربة الشهيرة على هذا الأمر ولم تكشف سر اختيارها لهذا الزي تحديدا.

وتزين المعطف الذي ارتدته شاكيرا خلال الساعات الماضية، بالتطريزات الذهبية والكريستال الأبيض، كما انسدل المعطف مريحًا وتحدد الخصر بحزام طويل، كما تحددت الأكمام بالتطريزات كذلك، وأكملت إطلالتها بحذاء ذهبي وحقيبة كلاتش مطابقة من العلامة الإيطالية العريقة" أكوازورا" ( Aquazzura).

بالإضافة إلى نظارات شمسية كبيرة بنية من كاريرا.

إطلالة كاميلا كابيلو خلال عرض "آيريس فان إيربن"

أيضا كانت كاميلا كابيلو من بين النجمات العالميات اللواتي خطفن الأنظار بإطلالاتهن في العديد من الفعاليات التي أقيمت مؤخرا في أسبوع الموضة وتحديدا عرض أزياء العلامة الفرنسية المتخصصة في الخياطة الراقية "آيريس فان إيربين".

ارتدت كاميلا فستان من القماش الشفاف الذي جاء على شكل طبقات، وملونا في بعض أنحائه بألوان الذهبي والبنفسجي الفاتح، مع فتحة صدر V وأكمام طويلة بتصميم منتفخ، وتتميز تصاميم المصممة آيريس فان بالغرابة والأشكال الهندسية المعقدة والخيالية.

إطلالة المغنية بلقيس فتحي سفيرة دار فالانتينو

حضرت النجمة بلقيس عرض أزياء العلامة الإيطالية "فالانتينو غارافاني" لمجموعة الأزياء الراقية "أوت كوتور" خريف وشتاء 2023-2024 الذي أقيم في قصر فرساي، بإطلالة باللون الأبيض النقي من مجموعة خريف وشتاء 2023 التي عرضت مؤخرا في مارس فارتدت فستان فضفاض برقبة مغلقة وأكمام منسدلة على الذراعين وطويلة، وجاء الفستان مريحًا وطويلًا حتى أسفل ليظهر أناقة بلقيس وجمالها.

