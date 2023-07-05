من هدوء اللون الأبيض والقفطان الشرقي.. ديور تستلهم مجموعة خريف وشتاء 2023-2024

خلق عرض أزياء موسم خريف وشتاء 2023-2024 المكون من 66 إطلالة أنيقة بصورة ظلية واحدة، جوًا من الهدوء البصري على ممشى العرض الذي زينت جدرانه بأعمال الفنانة التشكيلية مارتي روبيرتي التي استوحتها من الميثولوجيا اليونانية التي ملأت جدران قاعة العرض التي اتخذت من متحف "رودان" في العاصمة الفرنسية باريس مكانا لها.

بالنسبة لماريا غراتسيا كيوري، فقد جمعت البساطة القوية للعصور القديمة اليونانية والرومانية أو الثقافة القديمة التي نشأت في روما -مع أفكارها حول كيفية جعل "الكلاسيكية" وثيقة الصلة إلى الأبد من خلال تصميم الأزياء الراقية لديور.

ومن ناحية، كان هناك بساطتها الأصلية التي تمثلت بعباءات ضخمة منحوتة وفساتين ذات طيات عمودية تردد صدى أعمدة دوريك التي تميزت بها الحضارة القديمة.

الكلاسيكية لها أهمية أخرى في دار كريستيان ديور كما لعبت نظرة كيوري على تراث بدلة ديور دورا رئيسيا. فقد كرمت ذلك بوضع السترات فوق التنانير الطويلة والفساتين المتوافقة ، مما أدى إلى تخفيف الحشو والفساتين.

الإطلالات البيضاء الأنيقة تسيطر على عرض ديور

بدا واضحا في هذه المجموعة لدى دار كريستيان ديور Christian Dior ‏موضة التصاميم الواسعة في أول العرض، من خلال موضة الفساتين البيضاء المتنوعة والملفتة من ناحية القصات الطويلة أو من خلال دمج الأقمشة الفاخرة في إطلالة واحدة كهذه الإطلالة التي مزجت بين الحرير الساتاني الأنيق والكريب جورجيت المموج الذي وظف في هذه الإطلالة الأنيقة المكونة من قطعتين.

واللافت موضة الفساتين الفضفاضة غير محددة للجسم مع أكمام الكاب الطويلة والمنسدلة الى الأسفل. أما أقمشة الاورغانزا فبرزت على الجهة العليا للفساتين البيضاء قبل أن تنسدل أقمشة الحرير بطبقات متعددة لتحاكي المرأة الانيقة والمتألقة.

موضة الكروشيه الممزوج باللون الأبيض رافقت الكثير من الإطلالات

كما في هذا الفستان، رأينا العديد من الإطلالات التي مزجت ما بين تفاصيل الكروشيه الراقية بمختلف الألوان الهادئة بين البيج واللؤلؤي والبني الفاتح مع الأقمشة البيضاء الرقيقة والمفعمة بالأنوثة.

وفي هذه القطعة التي ارتدتها العارضة الأستونية المتألقة "ميلا فان إيتين" رأينا قصة ياقة القميص التي رافقت الفستان ذو القصة المستقيمة مع بروزات الكروشيه الراقية والتي توجت الفستان بالأناقة والرقي الذي تتميز به الدار.

التطريز الغربي على القفطان المستوحى من الشرق

رأينا في هذه الإطلالة الأنيقة الوحي الشرقي الأصيل على هيئة قفطان أنيق باللون الأبيض الطبشوري مع تفاصيل التطريز اللؤلؤية الأنيقة التي رافقت الأكمام بكل أناقة وبساطة بأنماط حلزونية وهندسية نمطية التشكيل.

وكما تحب دائما المصممة الإيطالية "ماريا جراتسيا كيوري" فقد دمجت الثقافات لتلقي مع بعضها البعض في قطعة ملابس أنيقة وراقية.

ظهور خجول للون الأسود الملفت

كان اللون الأسود قليل بعض الشيء في هذه المجموعة التي سيطر عليها اللون الأبيض النقي، كما رصدنا اللون الأسود في مثل هذه الإطلالة الراقية التي تميزت بتكنيك البليسيه المستوحى من الآلهة الإغريقية القديمة.

نسق مع صندل الـ"جلادياتور" الذي على ما يبدو لنا فإنه عائد وبقوة للمواسم القادمة.

كما رصدنا لك من هذا العرض إطلالة ملائمة للشتاء القادم بطبقات ملابس متعددة التي أيضا ترسم تجاه الموسم المقبل بلا شك، بإطلالة راقية مكونة من قطعتين باللون الرمادي الموشح بتوشيحات بوهيمية أنيقة مشكلة من على ناحية الصدر بطيات "أوت كوتور" أنيقة.

نسقت مع توب أبيض من الأسفل بالبليسيه المتقن الصنع في مشاغل العلامة الفرنسية العريقة.

التطريز العصري يمتزج مع الأسلوب الكلاسيكي للدار بألوان البرونز

أما موضة الأقمشة البرونزية التي كانت مليئة بالتطاريز الراقية، فقد شكلت العديد من الفساتين الفاخرة الى جانب اللون الأبيض، وتم تنسيقها مع موضة الاقمشة المفرغة وتفاصيل الدانتيل المحددة من ناحية الصدر والبطن، الى جانب موضة ‏الفساتين المنقوشة مع الخطوط الهندسية الترتر والقصات المتدرجة الى الأسفل.

ولا يمكن إلا أن نثني على جمال فساتين السهرة الراقية والمنقوشة بالسلاسل الذهبية مع طبعات الورود الهندسية والنافرة على كامل التصميم بأسلوب عصري بقصة ال"سليب دريس" المستوحى من فترة التسعينيات