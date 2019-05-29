بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين... نصائح للإقلاع عنه في رمضان!

اليوم العالمي لمكافحة التبغ هو مناسبة عالمية يحتفل بها في 31 أيار من كل عام حيث أقرت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي لمكافحة التبغ في 1987. وهي المناسبة التي تسعى للفت النظر العالمي نحو الآثار السلبية والضارة للتبغ والتدخين وآثاره السيئة على الصحة العامة وتذكير الشعوب بالمخاطر التي يسببها التدخين سواء على حياة الأفراد أو على النواحي الاقتصادية للأسر والمجتمعات معا أو حتى على الثروات الحرجية والمحاصيل الزراعية التي تتعرض للحرائق بفعل لفافة تبغ يلقيها عابث ولتفعيل إجراءات المكافحة والسيطرة على هذا الوباء الخطير. يستهدف هذا اليوم تخفيض نسبة 5.4 مليون حالة وفاة سنويا من جراء أمراض متعلقة بالتبغ والتدخين بشكل أو بآخر.

منذ 1988 قدمت منظمة الصحة العالمية أكثر من جائزة في اليوم العالمي لمكافحة التبغ إلى منظمات وأشخاص قدموا اسهامات استثنائية وفعالة لغرض مكافحة التبغ. في 31 أيار 2008 دعت المنظمة الدولية لحظر تام ونهائي على اعلانات السجائر، حيث قالت المنظمة أن الدراسات أثبتت أن هناك علاقة قوية بين اعلانات منتجات التبغ والسجائر وبين بداية التدخين.

من الصعب إقناع المدخّنين بالإقلاع عن التدخين مهما كانت نتائجه سلبيةً، ولكن عند قدوم شهر رمضان المبارك يبدأ المدخنون بالتفكير مليّاً في التخلص من التدخين والعادات السيئة؛ وذلك لصوم رمضان بشكل صحيح. يتمّ الاستغناء عن التدخين بدايةً أثناء فترة الصيام منذ شروق الشمس حتى غيابها، فتقوى الإرادة الذاتية عند الشخص المُدخّن للتخلّص من هذه المشكلة، لذلك سنتناول خلال هذا المقال العديد من النصائح التي تُساعد المدخّنين على التخلّص من التدخين في رمضان.

ومن أهم النصائح للإقلاع عن التدخين في رمضان:

1- النية المُسبقة قبلَ صوم رمضان بترك التدخين رغبةً من الشخص التقرُب من الله والتوبة، بالإضافة إلى رغبته في الحصول على صحة أفضل ولحماية الأشخاص من حوله من خطر الدُخان الصادر منهُ.

2- مُحاولة عدم التفكير في التدخين في اليوم الأوّل من الصيام وبدلاً من ذلِك وضع جدول مُزدحم ومليء بالمهام حتّى لا يكون لدى الشخص الوقت للتفكير فيه.

3- تجنّب الخروج والجلوس مع الأشخاص وفي الأماكن التي قد تزيد من الرغبة في العودة إلى التدخين، كالمقاهي والخيم الرمضانيّة وغيرها من الأماكن، وبدلاً من ذلِك الجلوس مع الأُسرة في المنزل، وقراءة القُرآن، والنوم باكراً حتّى لا يتسنّى للشخص التفكير في التدخين وحتّى يقمع رغبتهُ فيه.

4- التقليل من تناول الوجبات الدسمة والمقالي والإكثار من تناول السوائل والفواكه على وجبة الإفطار، والبدء بتناولها بدلاً من التدخين قبلها.

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