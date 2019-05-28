فوائد شرب الليموناضة وخصوصًا بعد الإفطار

يؤكد العلماء أن العصائر الطبيعية والمشروبات العشبية أفضل بكثير من المشروبات الغازية والعصائر المعلبة، لذلك ينصح بتناول عصير الليمون الطازج الذي يعد من أفيد وأفضل العصائر، خاصة في شهر رمضان.

إن الفوائد الطبية تتواجد في قشر الليمون وهو يحتوي على مواد تعمل كمضادات للأكسدة وتقضي على الميكروبات وتهدئ النفس. ويفضل إضافة أوراق النعناع إلى عصير الليمون في الخلاط حتى تخلط جيدًا وتمزج مع العصير.

لهذا ينصح بتناول كوب من عصير الليمون مع النعناع يوميًا بعد الإفطار من أجل صحة وراحة المعدة، ومن أهم فوائد شرب الليموناضة:

1- يُسيطر على ارتفاع ضغط الدم، ويُفيد مرضى القلب؛ نظراً لمحتواه العالي من البوتاسيوم.

2- يُخفف الدوخة والغثيان.

3- يُعالج مشاكل الجهاز التنفسي المختلفة.

4- يُدر البول.

5- يُخفف آلام المعدة، ويُعتبر قابضاً لها.

6- يُعالج الربو، ويُخفف حدته.

7- يُخفف حدة الروماتيزم، والتهابات المفاصل.

8- يُزيل البكتيريا والسموم من الجسم، فمثلاً يزيد التعرق في الجسم عند إصابته بالحمى.

9- يُعالج نزلات البرد، والإصابة بالإنفلونزا أو ارتفاع درجة حرارة الجسم.

10- يخلص الجسم من السعال، ويخفف أعراض التحسس؛ نظراً لقدرته على معادلة حموضة الجسم.

11- يُنقي الدم، ويُعالج الأمراض المرتبطة به؛ مثل: الكوليرا، والملاريا.

12- يُزيل رائحة الفم الكريهة، وينعش النفس.

13- يُرطب الفم، وخاصة بعد التدخين أو تناول الوجبات الحارة.

14- يُحفز عمل الأعصاب وخلايا الدماغ.

15- يُعزز عمل الجهاز المناعي في الجسم.

16- يُعزز عمليات الأيض في الجسم.

17- يُخفف الإمساك، ومن الممكن أن يمنعه.

18 يُخلص الجسم من حصوات الكلى.

19- يُخفف آلام حصى المرارة من خلال تناوله أثناء الوجبات.

20- يُعالج التليف العضلي. يُقلل التهابات الجسم، بحيث يخفض نسبة حمض اليوريك من الجسم، وبالتالي يقلل حمضيته.

21- يحد من الشعور بالغضب والتوتر، ويُعزز الذاكرة.

22- يُجنب الجسم من الإصابة بالتسمم الغذائي.

23- يُحافظ على صحة البشرة وجمالها، ويُنتج الكولاجين، كما يعمل على تجانس لون البشرة وتبييضها.

24- يحمي البشرة من علامات التقدم في السن، وظهور التجاعيد، نظراً لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

25- يُعالج السمنة؛ بحيث يُساعد على فقدان الوزن بسرعة، ويستخدم في العديد من الوصفات الغذائية الخاصة بالتخسيس.

26- يحد من الشهية، ويزيد الشعور بالامتلاء والشبع، وذلك بسبب احتوائه على كميات كبيرة من مادة ألياف البكتين.

27- يمنع تشكل حب الشباب، ويزيل الكلف والنمش، نظراً لاحتوائه على حامض الستريك.

28- يزيد صلابة الأظافر، ويُحسّن مظهرها.

29- يمنع نزيف البواسير الدموي.

30- يقوي جدار المعدة والأمعاء.

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