بمناسبة اليوم العالمي للفلافل تعرف على فوائده وطريقة عمله

منشور 19 حزيران / يونيو 2019 - 06:42
ساندويش الفلافل
ساندويش الفلافل

احتفل يوم أمس موقع البحث العالمى "جوجل" باليوم العالمى للفلافل وبهذه المناسبة نقدم لكم فوائد الفلافل وطريقة عمل ساندويش الفلافل:

فوائد الفلافل:

- عالي بالألياف الغذائية
- يعزز صحة الإناث
- مصدر للحديد
- يحافظ على مستويات السكر في الدم
- يحتوي على الدهون الصحية
- غني بالبروتينات
- منخفض السعرات الحرارية

طريقة عمل ساندويش الفلافل:

المكوّنات:
- كوبان ونصف الكوب من الحمص. 
- ملعقة صغيرة من الملح. 
- كوب من الكزبرة المفرومة. 
- ربع كوب من السمسم. 
- ملعقة صغيرة من الكربونة. 
- ربع ملعقة صغيرة من الكراوية. 
- فصان من الثوم. 
- كوب من البقدونس المفروم. 
- ربع كوب من النعناع المفروم. 
- ملعقة صغيرة من الكمون. 
- ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة. 
- عودان من البصل الأخضر المقطع. 
- رشة من الفلفل الأسود. 
- كوبان ونصف من الفول المجروش. 
- بصلة مفرومة. 
- زيت ذرة للقلي. 

مكوّنات التقديم: 
- ثمانية أرغفة من الخبز العربي. 
- طبق من المخلل. 
- صلصة الطرطور. 

طريقة التحضير:
- وضع الحمص في طبق مغمور بالماء، وتركه منقوع لمدة يوم كامل. 
- تصفية الحمص من الماء، ثمّ فرمه مع البقدونس، والثوم، والبصل، والكزبرة، والبصل الأخضر، والنعناع في مفرمة اللحمة فرم ناعم. 
- إعادة فرم خليط الفلافل حتى يتكون خليط ناعماً جداً. 
- وضع الخليط في طبق، إضافة الكمون، والفلفل، والملح، والكراوية، والكزبرة، والسمسم وتقليب المكوّنات حتى تختلط جيداً. 
- تغليف الطبق، ووضعه في الثلاجة لعدة ساعات. 
- وضع الزيت على نار متوسطة في مقلاة عميقة. 
- تسخين الزيت جيداً، ثم تشكيل الفلافل إلى أقراص ووضعها في الزيت. 
- تقليب الفلافل حتى تنضج وتتحمر. 
- إخراج الفلافل من الزيت، ووضعه على ورق لامتصاص الزيت. 
- وضع الفلافل في أرغفة الخبز مع حبات من المخلل والقليل من صلصة الطرطور، وصحتين وعافية.

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