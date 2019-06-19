بمناسبة اليوم العالمي للفلافل تعرف على فوائده وطريقة عمله

احتفل يوم أمس موقع البحث العالمى "جوجل" باليوم العالمى للفلافل وبهذه المناسبة نقدم لكم فوائد الفلافل وطريقة عمل ساندويش الفلافل:
فوائد الفلافل:
- عالي بالألياف الغذائية
- يعزز صحة الإناث
- مصدر للحديد
- يحافظ على مستويات السكر في الدم
- يحتوي على الدهون الصحية
- غني بالبروتينات
- منخفض السعرات الحرارية
طريقة عمل ساندويش الفلافل:
المكوّنات:
- كوبان ونصف الكوب من الحمص.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من الكزبرة المفرومة.
- ربع كوب من السمسم.
- ملعقة صغيرة من الكربونة.
- ربع ملعقة صغيرة من الكراوية.
- فصان من الثوم.
- كوب من البقدونس المفروم.
- ربع كوب من النعناع المفروم.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- عودان من البصل الأخضر المقطع.
- رشة من الفلفل الأسود.
- كوبان ونصف من الفول المجروش.
- بصلة مفرومة.
- زيت ذرة للقلي.
مكوّنات التقديم:
- ثمانية أرغفة من الخبز العربي.
- طبق من المخلل.
- صلصة الطرطور.
طريقة التحضير:
- وضع الحمص في طبق مغمور بالماء، وتركه منقوع لمدة يوم كامل.
- تصفية الحمص من الماء، ثمّ فرمه مع البقدونس، والثوم، والبصل، والكزبرة، والبصل الأخضر، والنعناع في مفرمة اللحمة فرم ناعم.
- إعادة فرم خليط الفلافل حتى يتكون خليط ناعماً جداً.
- وضع الخليط في طبق، إضافة الكمون، والفلفل، والملح، والكراوية، والكزبرة، والسمسم وتقليب المكوّنات حتى تختلط جيداً.
- تغليف الطبق، ووضعه في الثلاجة لعدة ساعات.
- وضع الزيت على نار متوسطة في مقلاة عميقة.
- تسخين الزيت جيداً، ثم تشكيل الفلافل إلى أقراص ووضعها في الزيت.
- تقليب الفلافل حتى تنضج وتتحمر.
- إخراج الفلافل من الزيت، ووضعه على ورق لامتصاص الزيت.
- وضع الفلافل في أرغفة الخبز مع حبات من المخلل والقليل من صلصة الطرطور، وصحتين وعافية.
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