بمناسبة اليوم العالمي للفلافل تعرف على فوائده وطريقة عمله

احتفل يوم أمس موقع البحث العالمى "جوجل" باليوم العالمى للفلافل وبهذه المناسبة نقدم لكم فوائد الفلافل وطريقة عمل ساندويش الفلافل:

فوائد الفلافل:

- عالي بالألياف الغذائية

- يعزز صحة الإناث

- مصدر للحديد

- يحافظ على مستويات السكر في الدم

- يحتوي على الدهون الصحية

- غني بالبروتينات

- منخفض السعرات الحرارية

طريقة عمل ساندويش الفلافل:

المكوّنات:

- كوبان ونصف الكوب من الحمص.

- ملعقة صغيرة من الملح.

- كوب من الكزبرة المفرومة.

- ربع كوب من السمسم.

- ملعقة صغيرة من الكربونة.

- ربع ملعقة صغيرة من الكراوية.

- فصان من الثوم.

- كوب من البقدونس المفروم.

- ربع كوب من النعناع المفروم.

- ملعقة صغيرة من الكمون.

- ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

- عودان من البصل الأخضر المقطع.

- رشة من الفلفل الأسود.

- كوبان ونصف من الفول المجروش.

- بصلة مفرومة.

- زيت ذرة للقلي.

مكوّنات التقديم:

- ثمانية أرغفة من الخبز العربي.

- طبق من المخلل.

- صلصة الطرطور.

طريقة التحضير:

- وضع الحمص في طبق مغمور بالماء، وتركه منقوع لمدة يوم كامل.

- تصفية الحمص من الماء، ثمّ فرمه مع البقدونس، والثوم، والبصل، والكزبرة، والبصل الأخضر، والنعناع في مفرمة اللحمة فرم ناعم.

- إعادة فرم خليط الفلافل حتى يتكون خليط ناعماً جداً.

- وضع الخليط في طبق، إضافة الكمون، والفلفل، والملح، والكراوية، والكزبرة، والسمسم وتقليب المكوّنات حتى تختلط جيداً.

- تغليف الطبق، ووضعه في الثلاجة لعدة ساعات.

- وضع الزيت على نار متوسطة في مقلاة عميقة.

- تسخين الزيت جيداً، ثم تشكيل الفلافل إلى أقراص ووضعها في الزيت.

- تقليب الفلافل حتى تنضج وتتحمر.

- إخراج الفلافل من الزيت، ووضعه على ورق لامتصاص الزيت.

- وضع الفلافل في أرغفة الخبز مع حبات من المخلل والقليل من صلصة الطرطور، وصحتين وعافية.

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