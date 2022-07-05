يصادف اليوم عيد ميلاد النجمة التركية الحسناء توبا بويوكستين الـ 40 المعروفة بـ "لميس"، ولا بد في هذه المناسبة من الإطلاع على أجمل إطلالاتها الجمالية والأنثوية الكلاسيكية واختياراتها الجذابة والناعمة في عالم المكياج الناعم والمشرق وتسريحات الشعر الطبيعية التي لا تتخلى عنها ومجوهرات الراقية ولا سيما أناقتها التي تعودنا عليها على مواقع التواصل الاجتماعي.

بمناسبة عيد ميلاد النجمة التركية توبا الـ 40...إليك أجمل إطلالاتها الجمالية

توبا بويوكستون وأسيل عمران بنفس الإطلالة

ظهرت مؤخراً النجمة التركية توبا بويوكستون بفستان أسود طويل مفتوح من الأمام، وعاري الصدر نسق معه "تيشيرت" أبيض مطبوع بعبارة باللون الأحمر من تصميم الماركة العالمية "ديور"، وكانت قد سبقتها الفنانة السعودية أسيل عمران بارتداء نفس الفستان من توقيع ديور أثناء تواجدها فيكان من أجل مهرجان كان السينمائي "Cannes Film Festival".

نبذة عن توبا بويوكستين

توبا بويوكستين Tuba Büyüküstün ولدت في 5 يوليو/تموز 1982 هي ممثلة تركية من برج السرطان ولدت في مدينة اسطنبول في تركيا، تخرجت من مدرسة دويوش الثانوية، و أكملت درستها في قسم تصميم الملابس و المسرح بجامعة معمار سنان للفنون الجميلة بإسطنبول.

في عام 2011 تزوّجت توبا بويوكستون من الممثل التركي أونور صايلاك،وفي 19 يناير رُزِق الزوجان ابنتين توأَم هنَّ مايا صايلاك Mayaوتوبراك صايلاك، وفي يونيو 2017 انتهى زواجهما.

خطفت توبا أنظار المعجبين بجمالها وأناقتها منذ أن ظهرت لأول مرة على الشاشة العربية وتوطدت أقدامها في عالم الدراما التركية من خلال مسلسل سنوات الضياع، وفي عام 2007 لعبت دور "عاصي"، بعدها عادت للدراما التليفزيونية مرة أخرى من خلال مسلسل بائعة الورد، ومسلسل 20 دقيقة.

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