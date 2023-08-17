بمناسبة يوم المرأة الإماراتية...إليك أجمل إطلالات محتشمة تلائم هذه المناسبة

يعتبر يوم المرأة الإماراتية يوم وطني لرصد الإنجازات والمكاسب المتحققة للمرأة الإماراتية في ظل القيادة الحكيمة، ودعم رائدة العمل النسائي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الإتحاد النسائي العام ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة كما تشغل الشيخة فاطمة منصب الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، "أم الإمارات".

وجاءت فكرة تخصيص يوم وطني للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة تأكيدا على التزام حكومة الإمارات وإيمانها بالدور الفاعل للمرأة في بناء المجتمع وقدرتها على تخطي الصعاب، واعترافا بإسهاماتها التنموية المختلفة، ودفعها نحو مواصلة تحقيق أعلى المكاسب لها ولمجتمعها.

وبمناسبة اليوم الخاص بالمرأة الإماراتية المقبل الذي يوافق الثامن والعشرين من أغسطس نقدم لك في هذا المقال أجمل الإطلالات المحتشمة من وحي مدونات الموضة والـ"ستريت ستايل".

أفكار تناسب إطلالات يوم المرأة الإماراتية:

إطلالة بعباءة فاخرة باللون البيج الكريمي

تعتبر العباءة التقليدية من التصاميم الكلاسيكية التي تتميز بقصتها المحتشمة المتناغمة مع العادات الخليجية والعربية الشرقية بطبيعة الحال.

وستلائم العباءة حفلاتك الفاخرة يوم الإحتفال بعيد المرأة الإماراتية، وستمنحك إطلالة أنيقة وفاخرة وملكية تحتفي بتقاليد العالم العربي والشرقي، كما أنها ستضفي أناقة إلى أي إطلالات ترتديها تحت العباءة سواء أكانت فستان طويل أو بنطال طويل وقمصان طويلة وأنيقة كذلك الأمر.

إطلالة محتشمة بقماش الـ"دينيم"

أما إذا كنتِ من النساء المخلصين لقماش الـ"دينيم" الجينز فلا بد من أن تتألقي في يوم العيد الخاص بالمرأة الإماراتية بلوك كاجوال ملفت يلائم زياراتك العائلية والخروجات رفقة الأصدقاء ويمكنك اعتماد إطلالات أنيقة برفقة القطع الـ"دينيم" بأسلوب راقي مثل هذه الإطلالة حيث يمكنك اعتماد جاكيت بقصة الـ"بليزر" بطول متوسط مع البنطال الـ"دينيم" الواسع، وارتدي بنطال جينز بقصة واسعة بحواف عريضة بقصة "شارلستون" ونسقي معه قميص أبيض من القطن ليلائم أجواء الصيف الحارة.

فساتين طويلة أنيقة لتلائم إطلالتك خلال الإحتفال

اعتمدي في إطلالاتك خلال نهار اليوم فساتين طويلة إما فضفاضة أو نصف مجسمة (على القياس الصحيح) لتعطيكِ حرية الحركة والأناقة المطلوبتان، ويمكن تنسيق فستان باللون البيج من وحي إطلالة مدونات موضة الشارع بمثل هذا الفستان باللون المشمشي الباستيل حيث تلائم هذه الردجة أجواء الإحتفال الصيفي الراقي، ونسقي مثل هذه الألوان مع حجاب باللون البيج أو الأبيض أو الذهبي.

إطلالات بـ"البليزر" الراقي

دعي الـ"بليزر" على رأس قائمة اختياراتك لإطلالة الإحتفال بيوم المرأة الإماراتيه لهذا العام، فهو التمثيل الواقعي والحقيقي لقور المرأة اليوم وإشراكها الحقيقي والفعلي في سوق العمل المعاصر، ونسقي الإطلالة مع العديد من خيارات الـ"بليزر" المتنوعة، فيمكنك اعتماد الـ"بليزر" مع بناطيل ال"دينيم" وقصات البناطيل ال"قماشية" الفاحرة بألوان جذابة مثل الأبيض وزالبيج والأرجواني واللون ال"زيتوني" الراقي وبخيارات أقمشة متعددة منها الـ"لينين" وقماش الـ"جاكارد" وقماش الـ"كريب جورجيت".