16 بنطلون جينز مذهل لتتألقي به في الربيع

بنطال الجينز هو سروال مصنوع من الدنيم، مصمم أساساً للعمل، وأصبح يحظى بشعبية كبيرة بين المراهقين ابتداء من عام 1950. وتشمل العلامات التجارية التاريخية ليفي، لي ورانجلر. تعد سراويل الجينز شعبية جدا في اقتناء الملابس اليومية في أنحاء العالم، وجرى ذلك على مدى عقود، لأنها تأتي في العديد من التصاميم والألوان، ولكن "الجينز الأزرق" بشكل خاص هو الأكثر شعبية.

يعتبر بنطال الجينز قطعة أساسية للأزياء، وبسبب أهميتها عمد المصممون على تسليط الضوء عليها من خلال الأشكال المختلفة التي ابتكروها، فأصبح الجينز زيا لجميع المناسبات من النزهة الصباحية إلى المناسبات المسائية. في هذا الموسم كانت جميع أنوع الجينزات موضة لا تقل أهمية عن باقي الصيحات، لكن القصات قد تغيرت لتواكب موضة العصر.

إليكم هذا الألبوم لأجمل بناطيل الجينز من زارا!

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