بودنغ التوست بالقرفة والفواكه تخيل مزيجًا من الخبز المحمص بالقرفة وبودنج الخبز وفطيرة الفواكه. نحن نتحدث عن فاكهة المربى الدافئة المختبئة داخل هذه الحلوى. إن تغطية الطبق بالكامل بورق الألمنيوم يحافظ على الخبز من الاحتراق قبل طهي الفاكهة ، ويضمن وزن كل شيء بمقلاة ثقيلة امتصاص أقصى قدر من عصائر الفاكهة في الشرائح.

بودنغ التوست بالقرفة والفواكه

المكونات:

10 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة ، درجة حرارة الغرفة ، بالإضافة إلى المزيد للقلاية

نصف كوب سكر

1 ½ ملعقة صغيرة القرفة المطحونة

½ ملعقة صغيرة هيل مطحون (اختياري)

رشة ملح كوشير

2 رطل من التفاح ، شرائح ، فواكه ذات نواة ، مقطعة إلى أسافين سميكة ، توت أسود ، و / أو توت أزرق

1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

1 رغيف شله أو بريوش أو بولمان ، مقطع شرائح سمك ½ بوصة (ستحتاج 12-15)

شراب القيقب وآيس كريم الفانيليا (للتقديم)

بودنغ التوست بالقرفة والفواكه

الطريقة:

الخطوة 1

ضع الرف في منتصف الفرن وقم بالتسخين المسبق حتى 350 درجة. يدهن الطبق بالزبدة. اخلطي السكر والقرفة والهيل والملح في وعاء صغير. ضعي الفاكهة والفانيليا ونصف كوب من خليط السكر في وعاء متوسط ​​؛ ضعيه جانبا.

الخطوة 2

انشر 10 ملاعق كبيرة. ضعي الزبدة في طبقة رقيقة عبر كل شريحة من الخبز ، مع عمل الزبدة حتى الأطراف (قد يكون لديك زبدة إضافية ، اعتمادًا على حجم شرائحك). رشي بقايا خليط السكر بسخاء على جانب الخبز المدهون بالزبدة. أضيفي أي سكر متبقي إلى الفاكهة المحفوظة. ضعي حوالي نصف شرائح الخبز على طول الجانبين السفلي والأعلى من الطبق المُجهز ، مع وضع جانب السكر لأسفل ومتداخلاً قليلاً. رشي الفاكهة المحفوظة فوقها ووزعيها فوق شرائح الخبز المتبقية ، وضعي جانب السكر لأعلى ورشيه لتغطية الفاكهة. ضعي الطبق على صينية خبز مطوية وغطيها بإحكام بورق الألمنيوم. ضعي مقلاة من الحديد في الأعلى لتثقلها ؛ اخبزيها حتى تغلي العصائر لمدة 50-60 دقيقة.

الخطوة 3

أخرجي الطبق بعناية من الفرن؛ ارفعي المقلاة والرقائق. اخبزيها بدون غطاء حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً لمدة 10-15 دقيقة إضافية. اتركيها تبرد لمدة 20 دقيقة.

الخطوة 4

قسّمي توست القرفة المخبوز بين الأطباق ، وضعي فوقه ملعقة من الآيس كريم ، ورشي عليه شراب القيقب.

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